Su hijo de 8 años tuvo que pedir ayuda: Mujer vivía con varios perros muertos dentro de su casa y en su vehículo

14 jun. 2022 - 23:40 hrs.

Una mujer de 32 años, identificada como Jennifer Lair, fue detenida por los delitos de maltrato animal y negligencia con un menor de edad, luego que la policía descubriese las condiciones en que ella vivía: varios perros yacían muertos y en descomposición al interior de su casa y su vehículo.

De acuerdo a Fox 59, el hecho ocurrió en la localidad de Brownsburg, Estados Unidos, y salió a la luz luego que el hijo de la imputada, de 8 años de edad, manifestara en mayo pasado que ya no quería vivir con su mamá por el olor putrefacto de la casa.

Asimismo, previamente, su padre había pedido la custodia del menor al percatarse de las condiciones del hogar, cuando un día lo fue buscar y notó un olor a "muerte y heces".

Ausencia de olfato

Los Agentes de la Oficina del Alguacil del condado de Morgan acudieron a la vivienda y encontraron a un perro muerto en la parte trasera del automóvil de la mujer. El olor era tan fuerte, que aseguran que se podía sentir a varios metros de distancia.

Cuando le preguntaron a Lair por qué no retiró al animal, ella indicó que tenía Covid-19 y no podía olerlo. Asimismo, admitió haber subido a su hijo al automóvil con el can sin vida.

Luego, se ejecutó una orden de registro en la casa y las autoridades encontraron más perros muertos, incluidos algunos que estaban en descomposición, dentro y fuera de la vivienda.

"La casa estaba en condiciones repugnantes y no parece ser adecuada para vivir y mucho menos para un niño", declaró la Oficina del Alguacil del condado de Morgan en un comunicado.

Cabe destacar que la mujer no podía tener animales dentro de su casa, porque en 2021 ya había sido imputada de varios cargos por maltrato animal, siendo arrestada y luego puesta en libertad con la condición de que no tuviera ninguna mascota.

