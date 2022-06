Para sacar a su hija adelante: Mujer se hace pasar por hombre durante 36 años y ahora lo confiesa

Petchiammal quedó viuda a los 15 días de haberse casado. Tenía 20 años y había quedado embarazada. Luego de dar a luz a Shanmugasundari, y con pocas oportunidades de trabajo, esta mujer se disfrazó de hombre durante 36 años para poder criar a su hija.

Desde entonces, su nombre es Muthu. Así decidió llamarse al cambiar radicalmente su vida para salir adelante con su única hija. Para ello, tuvo que abandonar su pueblo natal, Kattunayakanpatti, ubicado a 30 kilómetros de la ciudad de Thoothukudi, en India, reseñó El Diario NY.

Petchiammal ya tiene 57 años de edad y contó su verdad al medio local The New Indian Express. Dijo que su esposo, Shiva, murió repentinamente y ella decidió no volver a casarse y asumir sola la crianza de su niña.

Donde vivía en ese entonces, las opciones laborales para las mujeres eran escasas, por tratarse de una sociedad patriarcal. Relató que en los sitios donde llegó a trabajar era acosada sexualmente y se burlaban de su género.

“Criar a una niña sola resultó ser difícil. Trabajé en obras de construcción, hoteles y salones de té; pero sufrí acoso en todos estos lugares”, aseveró. Quería que su hija creciera en un ambiente seguro.

Entonces, cambió su atuendo femenino por una camisa y un lungi, una prenda tradicional atada a la cintura que asemeja una falda larga. Fue al templo de Tiruchendur Murugan, en la ciudad de Thoothukudi, se rebautizó a sí misma como Muthu y fingió ser hombre ante la sociedad.

From #Petchiammal to #Muthu from a woman with long hair to a man in a shirt &lungi! To avoid #sexualharassment #sexualtaunts

That was how difficult it was for her to raise a child alone in #India

Let’s change!Let’s make our country free of #GBV @TheSafecityApp @elsamariedsilva pic.twitter.com/i5AqFPIN52