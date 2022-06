"No necesito un príncipe azul, soy mi propia reina": mujer en la India decide casarse con ella misma

04 jun. 2022 - 07:00 hrs.

Una bloguera en la India decidió que no quería esperar a un príncipe azul para hacer realidad su sueño de casarse. Kshama Bindu, de 24 años, prepara una boda con “ella misma”, algo que catalogó como una muestra de amor propio para toda la vida.

Bindu es socióloga y creadora digital. En su cuenta de Instagram tiene más de 20 mil seguidores, cifra que probablemente aumente al convertirse en la primera practicante de la sologamia en ese país. El anuncio de la bloguera es recibido con aplausos de un lado y críticas de otro.

Kshama Bindu no quiere un príncipe azul, se ama a sí misma

En una entrevista, concedida al medio de comunicación BBC y replicada por Daily Mail, Bindu contó que su iniciativa es una forma de promover la aceptación y el amor propio.

La mujer tendrá una boda, con su respectivo ritual y celebración. Asistirán sus amigos y luego ella se marchará sola a su luna de miel.

En su viaje de bodas se auto consentirá, se dedicará tiempo a solas y luego regresará a su casa para continuar con su vida de casada, pero con ella misma.

"Me di cuenta de que no necesito un príncipe azul porque soy mi propia reina". Quiero el día de la boda, pero no el día siguiente”, dijo.

La boda de Bindu será el próximo 11 de junio. En la ceremonia se realizarán actos propios de la India. Le bañaran el cuerpo con aceite y agua como señal de bendición.

La novia y los invitados a la fiesta también harán el rito tradicional Sangeet, con baile y música, antes de irse a cumplir con su luna de miel.

La bloguera está emocionada con la planificación de su matrimonio. También espera cumplir el rito sagrado de los siete pasos, algo que se hace para desear buena suerte a los recién casados.

La sologamia es una tendencia que cobra cada vez más seguidores. Sin embargo, en la India la práctica no tiene legitimidad.

Para algunos seguidores de Bindu la boda consigo misma es solo una manera de llamar la atención, pues aseguran que para tener amor propio no necesita hacer tal evento.

"Puedes vivir contigo mismo sin casarte contigo mismo. Solo eres un buscador de atención y jugaste bien", opinó un usuario de Twitter.

