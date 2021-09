Modelo se casa consigo misma para inspirar a otras mujeres a exaltar su autoestima

Se peinó, maquilló y fue a la fachada de un templo católico de Sao Paulo, Brasil, para casarse con ella misma. La modelo Cris Galêra posó orgullosa con un arreglo floral y un vestido blanco que resalta su silueta.

“Estoy celebrando mi amor propio y quiero inspirar a otras mujeres para exaltar su autoestima”, escribió en su cuenta en Instagram la influencer junto a un carrusel con seis fotografías en las que aparece sola y sonriente.

La mujer no espera, por ahora, divorciarse

La mujer de 33 años, 1,63 m de estatura y 63 kilogramos de peso asegura que ha recibido miles de mensajes de hombres y mujeres que le han propuesto matrimonio, pero por ahora no espera "divorciarse de sí misma".

La modelo, que aparece en varias imágenes sugestivas, pidió a sus seguidores que le envían sus buenos deseos.

"A la mayoría de la gente le encantó y lo encontró interesante. Creen que estoy bromeando, ¡pero en realidad me casé conmigo! Y algunas mujeres dijeron que harán lo mismo", declaró Cris al New York Post.

La modelo fitness planea irse de luna de miel en noviembre, mes en el que visitará París y Londres. Reconoce que tuvo varias relaciones fallidas, por lo que tomó la controversial decisión.

"Me amaré a mí misma"

“Lo más divertido fue el sentimiento de satisfacción y orgullo de casarme conmigo misma. No me decepcionaré, no traicionaré mi confianza y me amaré a mí misma por encima de todo”, manifestó la modelo.

Galêra pensaba que para ser feliz y evitar la soledad necesitaba una relación, pero después de permanecer un tiempo soltera se dio cuenta que no le hacía falta un hombre para lograrlo. "Me gusta ser una prioridad y yo soy mi prioridad", dijo.

