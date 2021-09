"Mi corazón se destroza por dentro": Papá organizó un hermoso cumpleaños a su pequeña hija pero la mamá no la llevó

Jonathan Villan, se dio el tiempo de organizarle el cumpleaños a su hija Delfina, de 6 años, en la localidad de Lomas de Zamora, en Buenos Aires, Argentina, sin pensar que todo tendría un impensado final.

Y es que pasó de la alegría a la tristeza en poco tiempo, ya que la madre de la pequeña finalmente no la llevó a la fiesta que había preparado con tanto entusiasmo.

La situación fue expuesta el pasado domingo 12 de septiembre en las redes sociales del padre, quien incluso reveló que no durmió durante la noche anterior por los nervios del gran día.

El relato de Jonathan

En las fotografías compartidas por el hombre se puede ver que la actividad era con temática de la película "Frozen".

En una primera instancia, Jonathan señaló que "acá estoy en el cumple número 6 de mi hija... No pude hacer mucho más que esto en solo 3 días de preparación que me dijeron que podía festejarle el cumpleaños en mi casa".

"No dormí en toda la noche nervioso por ser el primer cumple que yo solo me encargara de todo... me levanté temprano, anduve para todos lados, llegó la hora, llegaron los nenes, jugaron, comieron y todos muy felices... Menos yo", expuso.

"Mi corazón se destroza por dentro"

El hombre no ocultó su desazón y manifestó: "Mi corazón se destroza por dentro y no paro de llorar. Solo me faltaba la invitada más importante, mi hija".

En este sentido, Jonathan sostuvo que la madre de la pequeña "por motivos inexplicables, de un minuto a otro me dijo que no iba a mandar a la nena. Y no hizo nada más que apagarme el celular".

"Nunca hice esto, pero hoy empieza una nueva etapa para mí. Y juro que escribí esto para que el día de mañana, hija, veas que papá hizo todo como te hubiese gustado a vos... Te amo", agregó.