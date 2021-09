Cuarto retiro AFP: Ossandón cree que votar en contra del proyecto podría desatar "una explosión social"

El senador de Renovación Nacional Manuel José Ossandón se refirió este jueves al proyecto de cuarto retiro de fondos previsionales, desmarcándose de la postura que ha mantenido gran parte del oficialismo en cuanto a rechazar de plano su aprobación.

El legislador se refirió a las múltiples opiniones expresadas en constantes ocasiones por economistas y autoridades de la materia, quienes advierten sobre los efectos que un nuevo proceso de extracción podría tener en la economía, específicamente en términos inflacionarios.

"Yo lo que he dicho es que hay una campaña del terror de algunos grupos técnicos sobre el cuarto retiro", comenzó señalando Ossandón en un video publicado en su cuenta de Twitter.

En este sentido, señaló que "el tema es que hoy se habla mucho de los efectos negativos de votar a favor, pero no se habla casi nada de que votar en contra también tiene implicancias".

Yo lo que he dicho es que es muy difícil votar por el cuarto retiro porque claro que puede tener efectos nocivos para la economía, pero también podría significar un descontento social de consecuencias difíciles de preveer.

Por lo mismo no he tomado una decisión definitiva. pic.twitter.com/wQdoQp1kxd