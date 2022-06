Pareja usa un asador en su cuarto para aliviar el frío y muere intoxicada por dióxido de carbono

Edwin Luisi de Medeiros Silva, de 40 años, y Silvana Vieira da Silva, de 39, murieron asfixiados al inhalar dióxido de carbono. Para protegerse del frío, los esposos encendieron un asador en su cuarto y se intoxicaron con el humo de los carbones encendidos.

La pareja enfrentaba una de las temporadas más frías del año en el municipio Nova Ponte, del estado Minas Gerais, en el Triángulo Mineiro, Brasil. Por eso, ideó medidas alternas de calefacción y colocó también un recipiente con brasas en la habitación de sus hijos de 9 y 14 años.

"Si no salís, el mal os va a matar": detienen a abuela por amenazar a sus nietos durante ritual satánico con cuernos

La adolescente dijo a la policía que sus padres encendieron carbón y mantuvieron las ventanas y puertas cerradas en un intento de aliviar el frío. Contó que la noche anterior, la pareja tomó alcohol y luego se fue a la habitación a eso de las 11 de la noche, reseñó el diario G1.

A la medianoche, los hermanos escucharon un sonido como de alguien cayendo al piso. Luego, a las 3 de la madrugada, el niño se quejaba de un fuerte dolor de cabeza, probablemente como efecto de la intoxicación.

Su hermana le dio medicinas e intentó avisar a sus padres, pero tocó la puerta de la habitación sin obtener respuesta. Así que la joven se dirigió al exterior de la vivienda y abrió la ventana de la habitación.

La hija de 14 años vio el cuerpo de Edwiin tirado en el piso y el de Silvana tumbado sobre la cama. Un equipo del Servicio de Atención Móvil de Emergencia (Samu) confirmó las muertes.

Casal morre após dormir com churrasqueira no quarto para se aquecer do frio em MG



Caso aconteceu em Nova Ponte, a 472 km de Belo Horizonte, onde a temperatura chegou a 3ºC; polícia acredita em intoxicação pic.twitter.com/HbzL2CRG4o