Fue al hospital por una neumonía y descubrió que tres de sus órganos estaban en el "lado contrario" de su cuerpo

02 jun. 2022 - 17:30 hrs.

Olesya Kulikova, de 27 años, ha pasado por varias dificultades durante su vida debido a su delicado estado de salud. La joven ha tenido desde neumonía hasta fuertes dolores de estómago y, al principio, los médicos no podían decirle con exactitud qué era lo que le afectaba, hasta que finalmente llegó el día.

Fue en el 2009 cuando los especialistas detectaron que tres de sus órganos estaban en el lugar equivocado. Su diagnóstico era "inversus totalis", una rara enfermedad que suele presentarse en una de cada diez personas.

La paciente, de nacionalidad rusa, explicó que a los 14 años le informaron que su corazón estaba en el lado derecho, y, cuatro años después, le dijeron que su hígado estaba a la izquierda, informa El Heraldo de México.

Pero la situación no terminó allí, puesto que en 2019, acudió al doctor por una supuesta neumonía. En aquel instante los médicos le señalaron que esto se debía a que tenía los pulmones en forma de "espejo".

¿Qué dijo la joven?

Olesya, consternada por lo sucedido, manifestó que "cada vez que me hago un examen médico, tengo que explicar que mi corazón está a la derecha, no a la izquierda, como todas las personas".

Al mismo tiempo, dejó en claro que "no tengo tatuajes, documentos o joyas que puedan advertir a los médicos si pierdo el conocimiento. Durante los electrocardiogramas, una prueba que verifica el ritmo cardíaco, (tengo que indicarle) a los médicos que coloquen los electrodos a la derecha".

"Me avergonzaba tener 'inversus totalis', pero comencé a escribir en un blog y me escribieron personas de todos los países. La mayoría de las personas suelen hacer preguntas sobre mi salud y muchas me encuentran mediante hashtags en los que ofrezco apoyo", expresó.

El otro reciente diagnóstico

No obstante, recalcó que "por supuesto, todos esperan que sus hijos vivan felices para siempre con esta anomalía y estoy convencida de que podemos llevar una vida normal".

Sin embargo, los días de incertidumbre no terminaron ahí para Olesya, ya que en 2021 fue diagnosticada con el síndrome de Kartagener, una afección que genera ciertas dificultades para movilizar los desechos y líquido de los pulmones, lo que ha empeorado su salud.