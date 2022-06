Padres descubren por video cómo maltratan a niños en preescolar: Arrestan a dos maestras por crueldad infantil

Las maestras Zeina Alostwani, de 40 años, y Soriana Briceño, de 19, fueron descubiertas por unos padres cuando maltrataban a niños en el preescolar Parker-Chase de East Roswell, en la localidad de Alpharetta, Georgia, Estados Unidos.

El sexto sentido de madre de Gloria Barghi le hizo revisar el video en vivo para ver a sus hijos en el aula de clases. Ella y su esposo, Brant Duncan, quedaron impactados al descubrir que las maestras tenían tratos crueles hacia sus alumnos de 2 y 3 años, reseñó Daily Mail.

"Le dije a mi esposo: 'Tengo la extraña sensación de que tengo que controlar a nuestro hijo' (...) Llámalo intuición de madre, dije: 'Solo quiero ver si está okey.' Así que tomé el teléfono y abrí la aplicación. Lo tomé justo cuando el maestro principal estaba agrediendo a la primera víctima", contó Barghi.

En las imágenes en vivo que vieron los padres en Parker-Chase Preschool, se observa a unos 10 niños sentados sobre una alfombra formando un semicírculo.

Zeina Alostwani llega al salón y se ubica detrás de uno de los menores, al que le pisa la mano intencionalmente. Luego, a la niña que está sentada al lado, la golpea violentamente en la espalda usando la parte inferior de la pierna. La maestra se aleja y la cámara muestra su rostro sin gestos de arrepentimiento.

Esto sucede en presencia de la maestra Soriana Briceño, quien se encuentra arrodillada frente a los pequeños alumnos con actitud hostil. Le grita en la cara a uno de ellos y luego le empuja la cabeza al ponerle el dedo en la frente, describió People.

"Tomamos a nuestro hijo y se los entregamos a estos monstruos porque confiamos en la escuela (...) Son malvados", dijo Duncan.

"Fue intencional. Fue pensado. Fue malicioso. Estos son niños pequeños indefensos", agregó Barghi sobre el video que vio el 2 de junio.

Recordó que había notado cambios en la conducta de su hijo desde que lo puso en el preescolar hace 9 meses y que podría ser por maltratos de las maestras.

Comentó que inicialmente el preescolar Parker-Chase no fue muy receptivo con la denuncia, pero luego la directiva decidió despedir a las docentes. Alostwani tendría al menos cinco años trabajando en la escuela, pues aparece en una publicación de la institución en Instagram con fecha de 2017.

Las maestras fueron arrestadas y acusadas de crueldad hacia los niños en primer grado. El 7 de junio, los fiscales del condado de Fulton le dieron a Alostwani una fianza de 75.000 dólares. Mientras que Briceño no recibió ninguna fianza por su estatus migratorio y de asilo.

RPD has arrested two local preschool teachers after an investigation into abusive behavior witnessed on the preschool’s live cameras. Zeina Alostwani and Soriana Briceno of Roswell have both been charged with Cruelty to Children.



More: https://t.co/xkVzR6WvoF pic.twitter.com/iWC2mFiFYD