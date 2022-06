Sufrió un accidente cuando decoraba su habitación y 17 años después los médicos le amputaron la pierna

10 jun. 2022 - 16:36 hrs.

Rebecca Humphreys tenía 15 años cuando decidió adornar la habitación de su casa ubicada en la zona de Wakefield, en el condado de West Yorkshire, Inglaterra. Sin embargo, jamás pasó por su mente que ese día sufriría un accidente.

La mujer, ahora de 33 años, en ese instante pisó un adorno de porcelana que había en el suelo y no aguantó el dolor, por lo que gritó inmediatamente, informa Mirror.

El corte que tuvo parecía ser serio, así que fue trasladada a un recinto médico, donde le dijeron que su pie estaba infectado, razón por la cual había que amputarlo. Pese a aquello, y tras una segunda opinión, se descartó la cirugía, aunque de ahí en más comenzaron los verdaderos problemas.

La dolorosa vida de la mujer

En los siguientes 17 años, Rebecca sufrió constantes dolores y llegó a ser diagnosticada con una condición de dolor regional crónico, que intentó tratar con analgésicos, pero nada fue eficiente.

A esa altura, y después de dejar su trabajo y no poder tocar su pie por la molestia que sentía, pensó en la posibilidad de amputar su pierna, pero, en un comienzo, los doctores no estaban convencidos, ya que no estaban seguros de que así terminaría el dolor.

La amputación de su pierna

El 26 de abril de este año, los doctores le extirparon la pierna a la mujer, quien ahora tiene una mirada optimista de la vida: "Me siento muy agradecida por una segunda oportunidad en la vida", expresó.

Mirror

Al mismo tiempo, indicó que "estoy muy agradecida por todo el apoyo, incluso si no estoy completamente recuperada, nunca miraré hacia atrás con ninguna duda".

Por último, Rebecca aclaró que jamás perdió el apoyo de su familia: "Mi madre ha estado a mi lado durante todo el proceso y llegó a comprender lo que otros no podían, y peleó mi batalla conmigo. Ha sido difícil y todavía tengo muchos desafíos por delante, pero no me rendiré".