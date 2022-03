"Me decía que se sentía mal y no quería ir a la escuela": Niña de 4 años denuncia a sus maestras por abuso sexual

Una madre desesperada denunció ante las autoridades de Chihuahua, México, que su hija de apenas cuatro años era abusada sexualmente por sus maestras en el Colegio Montessori Internacional en Ciudad Juárez.

Las señaladas de cometer el delito fueron identificadas como Mónica del Carmen 'C', de 51 años, directora de la institución y la docente Adriana Lucía 'H', de 27 años.

Las maestras fueron detenidas dentro de la propia escuela luego de que la madre de la niña interpusiera la denuncia. La pequeña comenzó a estudiar en el plantel en agosto del año 2021.

Abusaban de la niña tras drogarla: denuncia la madre

La mamá de la niña relató que su hija comenzó a cambiar de comportamiento poco después de su ingreso a la escuela. La escolar fue inscrita en la institución en agosto de 2021, inició clases en septiembre y luego en octubre ya no quería ir más.

“Yo vengo denunciando porque hubo violación contra mi hija, una menor de 4 años, por parte de la maestra y de la directora. Mi niña entró desde agosto, en septiembre fue cuando acudió a las clases; en octubre ya no quería acudir, me ponía pretextos, que se sentía mal, que le dolía la panza, mil cosas, pero yo pues la tenía que traer”, dijo.

En #Mexico, una directora y una maestra escolar fueron detenidas por suponerlas responsables de abusar sexualmente de una alumna de 4 años.

La captura se dio en el Colegio Montessori Internacional, en Ciudad Juárez. #PeriodismoUNAH pic.twitter.com/SVSrtHEPrY — Abel Yovanni Alemán (@yov_aleman) March 26, 2022

La madre explicó que las mujeres le daban a la niña una sustancia para dormirla y abusar de ella. La progenitora comenzó a notar comportamientos extraños en su hija, quien siempre estaba soñolienta y se negaba a ir al colegio.

“La traía a la fuerza, entonces pasaba un tiempo, venía bien y otra vez me decía no quiero ir, que me siento mal, me duele la cabeza, etc”, señaló la mamá de la menor, según reseña Milenio.

La policía se presentó en el plantel para ejecutar la orden de aprehensión contra las maestras luego de que la niña le contará a la madre lo que vivía. El caso es investigado por la Fiscalía Especializada de la Mujer del Estado de Chihuaha y quedó a cargo del Tribunal de Control.

Por ahora se desconoce si otros niños en la escuela vivieron esta situación porque no existe otra denuncia por parte del resto de los representantes. Mientras se realizaba la detención el lugar estuvo lleno de medios de comunicación y las clases no fueron suspendidas.