"Esto tiene que ser un crimen": Modelo de OnlyFans descubre que su padre es uno de sus suscriptores

Una modelo de OnlyFans llamada London vio sus lazos familiares puestos en jaque tras darse cuenta de que su padre era uno de sus suscriptores en la plataforma y había estado consumiendo su contenido erótico durante meses.

La historia de la joven se volvió viral a través de TikTok, generando una división entre usuarios que condenaban al padre y quienes lo defendían, o al menos trataban de entenderlo.

"Me di cuenta de que el usuario de *The Hott3st Daddy* era mi padre recibiendo todo mi contenido en mi OF (OnlyFans) todos los meses", señaló London en el texto de su testimonio revelado en un video que subió a TikTok.

TikTok: (@londonvll)

"Historia real", escribió a los pies de la publicación, que hasta el momento, ha acumulado más de 87.000 visitas y casi 400 comentarios de usuarios con distintas opiniones sobre la situación.

La mayoría de los comentarios criticaban lo hecho por el padre. Por ejemplo, uno de los más populares decía: "Esto tiene que ser un crimen, de ninguna manera". Mientras que otro le preguntó: "¿Sigues hablando con tu padre después de descubrir algo así?".

"Sabes lo que es horrible, muchos hombres no tocan a sus hijos, sino que fantasean con eso", afirmó un usuario. "Eso es enfermizo... Lo siento mucho chica, no puedo imaginar cómo te sientes", dijo otro.

Sin embargo, una pequeña parte de sus comentarios eran menos críticos. Incluso, elogiaban al padre de la joven por apoyar el "negocio" en línea de su hija.

"¿Eso significa que es un buen o mal padre? Me parece un apoyo", dijo uno de los defensores del papá. "Amamos a un padre solidario", dijo otro, acompañando su comentario con varios emoticones de manos aplaudiendo.

