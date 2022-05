"Debería haberme matado a mi": el duro testimonio del padre del autor de la masacre en Texas

30 may. 2022 - 11:00 hrs.

El padre de Salvador Ramos, el tirador de Texas, habló tras la masacre en la que fueron asesinados 19 niños y dos maestras en la escuela primaria Robb de Uvalde, EE. UU.

El hombre de 42 años jamás imaginó que su hijo sería protagonista de tal crimen y aseguró que era una buena persona. Sin embargo, reconoció que en los últimos meses notó cambios en sus hábitos y personalidad.

El padre del tirador de Texas pidió perdón a las familias

Emocionalmente afectado por lo ocurrido, Salvador Ramos, quien lleva el mismo nombre de su hijo, pidió perdón a las familias de las víctimas.

El hombre reside junto a su actual novia en Uvalde. Lamentó profundamente lo que hizo el joven de 18 años y dijo que un acto de tal magnitud jamás se lo hubiese imaginado.

“Nunca me hubiera esperado algo así de mí hijo. Lamento lo que ha hecho, debería haberme matado a mí”, señaló al medio Daily Beast.

El padre de Ramos supo de la tragedia a través de su madre, quien lo llamó para darle la terrible noticia. “Mi madre me dice que probablemente me habría disparado a mí también, porque siempre decía que no lo quería”, expresó.

El padre de Salvador Ramos, el joven que protagonizó la masacre en el Robb Elementary School de Uvalde,Texas, lamentó el múltiple crimen protagonizado por su hijo, que acabó con la vida de 21 per pic.twitter.com/iBbGrxPKSh — David Umanzor (@DavidUmanzor0) May 28, 2022

Aunque los familiares de Ramos describieron al joven como alguien tranquilo, sus compañeros y vecinos aseguran que, probablemente, los episodios de bullying que sufrió en la escuela fueron el detonante de los ataques.

Los vecinos del atacante también recuerdan que tenía una relación violenta con su madre, aunque esta lo negó y aseguró que él era un chico tímido y tranquilo.

Este lunes 30 de mayo se cumple una semana de la masacre en la que 19 niños, no mayores de 11 años, y dos maestras murieron, cuando Salvador Ramos ingresó a la escuela primaria Robb y se atrincheró en dos salones para luego dispararles.

Qué Dios le de mucha fortaleza a todos esos padres que perdieron a sus pequeños hijos en la masacre ocurrida en el colegio de primaria en Texas, Estados Unidos, a causa de un #Tiroteo por Salvador Ramos, de 18 años. pic.twitter.com/apG90CCjjT — El Agricultor (@Elagricultor92) May 25, 2022

Los testimonios de los sobrevivientes reviven los momentos de terror que tuvieron lugar en las aulas en las que horas antes se celebraba el final de las actividades escolares.