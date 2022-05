Catorce niños y un profesor mueren en tiroteo en escuela de Estados Unidos

24 may. 2022 - 16:53 hrs.

¿Qué pasó?

Catorce niños y un profesor murieron este martes luego que un hombre armado abriera fuego en una escuela primaria de Texas, informaron la Policía y un hospital de ese estado del sur de Estados Unidos.

¿Qué dijo la policía?

La Policía señaló en un principio que un sospechoso quedó bajo custodia tras el tiroteo en la escuela primaria Robb de la ciudad de Uvalde, aunque luego se confirmó que el tirador también falleció.

Según ha informado la prensa local, el episodio ocurrió mientras los alumnos estaban en la mitad de su jornada estudiantil, la cual finaliza este jueves.

La reacción de las autoridades

A raíz de este hecho, Greg Abbott, gobernador de Texas, señaló que el sospechoso portaba una pistola y posiblemente un rifle. Además, remarcó que habría intentado agredir a su propia abuela antes de ingresar al recinto educacional, informa ABC7.

Texans are grieving for the victims of this senseless crime & for the community of Uvalde.



Cecilia & I mourn this horrific loss & urge all Texans to come together.



I've instructed @TxDPS & Texas Rangers to work with local law enforcement to fully investigate this crime. pic.twitter.com/Yjwi8tDT1v — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) May 24, 2022

En un comienzo, se reveló que algunos de los pacientes tuvieron que ser derivados al Uvalde Memorial Hospital y que fueron atendidos en el departamento de emergencias del recinto.

Por otro lado, el Hospital de Niños de San Antonio informó que también recibió pacientes heridos producto del tiroteo.

Más temprano, el distrito escolar, a través de Twitter, indicó que había "un tirador activo en Robb Elementary. La policía está en el sitio. Se necesita su cooperación en este momento al no visitar el campus. Tan pronto como se recopile más información, se compartirá. El resto del distrito está bajo un Estatus Seguro".

There is an active shooter at Robb Elementary. Law enforcement is on site. Your cooperation is needed at this time by not visiting the campus. As soon as more information is gathered it will be shared.



The rest of the district is under a Secure Status. — Uvalde CISD (@Uvalde_CISD) May 24, 2022

Pacientes en estado crítico

Por su parte, el University Health publicó que en las dependencias del recinto hay una mujer de 66 años en estado crítico y una menor de 10 años en las mismas condiciones.

Update on the shooting at Robb Elementary School in Uvalde: at University Hospital, one patient, a 66-year-old woman, is in critical condition.



The other patient is a 10-year-old girl, also in critical condition. — University Health (@UnivHealthSA) May 24, 2022

¿Qué sucedió con el agresor?

Por su parte, el gobernador Abbott precisó que el atacante, identificado como el adolescente local Salvador Ramos, de 18 años, también había "fallecido", y agregó que "se cree que los agentes que respondieron lo mataron".