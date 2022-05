Instalan "club satánico" para después de clases en colegio de Estados Unidos: Padres protestan rezando

Padres temen que la organización Templo Satánico persuada a la comunidad educativa para instaurar el programa "Club de Satanás Después de la Escuela" en colegios de primaria en Estados Unidos.

Representantes de niños escolares protestaron con oraciones cerca de la Escuela Primaria Joyner, en Greensboro, Carolina del Norte, para rechazar la propuesta del grupo, reseñó el portal El Diario.

El organizador de la protesta, Tempe Moore, indicó al medio que la intención del rezo colectivo es la de oponerse a la presencia de este club en cualquier escuela del distrito.

El "Club de Satanás Después de la Escuela" se congrega en colegios públicos donde se reúnen distintos grupos religiosos para promover "la educación autodirigida al apoyar los intereses intelectuales y creativos de los estudiantes", según indica en su página web.

Templo Satánico busca captar niños para que formen parte del club como una actividad extracurricular. En el portal, aclara que no pretende convertir a los escolares al satanismo.

After School Satan Club is ready to launch at William Bruce Elementary School on February 28th! If you are in the area and have kids that would like to join us, bring the Permission Slip with you to the first club meeting.

Click the link for more info!https://t.co/WxhqdHE1zD pic.twitter.com/Vw01q8KGQf