"Trató de destrozar el motor": Familia vive momentos de terror por tiburón que atacó el bote donde pescaban

David Tuckfield, su esposa Tanya y su hijo Shelby, se encontraban pescando en las costas de Perth, Australia, cuando de pronto un inesperado visitante se sumó al viaje familiar: un enorme tiburón blanco los estuvo rondando por cerca de una hora.

En un video captado por la familia y que se volvió viral, se puede observar al tiburón de al menos cuatro metros de largo, siguiendo el bote donde estaban.

El tiburón dio varias vueltas, provocando los gritos de la mujer. Luego de un rato, se enfocó en el motor, el cual intentó destrozar tras morderlo en repetidas ocasiones.

Tras una hora de terror por parte de la familia, la enorme bestia decidió retirarse del lugar, lo que dio tiempo para que David, Tanya y Shelby, pudieran regresar a tierra firme.

En conversación con 9 News, David reflexionó sobre esta experiencia vivida junto a su familia: “Tuvimos un gran visitante proveniente de las profundidades”.

En tanto, el padre de familia contó al mismo medio que suele ir bastante seguido a pescar, pero que nunca vio un tiburón de ese tamaño acercarse al bote.

“Trató de destrozar el motor, quitarle un pedazo. Estábamos hipnotizados con lo que estaba pasando. Uno no los aprecia hasta que los ve de cerca, nadando en su propio hábitat”, reflexiona el hombre.

A Western Australian family has managed to film their frightening encounter with a Great White Shark as they fished off the coast of WA.



READ MORE: https://t.co/mzFfQDii1m #9News pic.twitter.com/a4Y3Lrqc4r