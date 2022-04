"No quiero un yate de lujo": Multimillonario de 30 años que hizo su fortuna con criptomonedas planea regalar su dinero

Sam Bankman-Fried tiene apenas 30 años y ya es dueño de una gran fortuna. Se codea con superestrellas, se mueve como pez en el agua en el negocio de los cripto activos y su capital asciende a los 26.500 millones de dólares. Aun así, no tiene una vida de lujos.

El joven duerme al lado de su escritorio, usa ropa sencilla, tiene un estilo relajado y, por lo general, lleva el cabello alborotado.

“No quiero un yate de lujo”, declaró a la revista Forbes y planea regalar el 99% de la fortuna generada gracias a la FTX Trading Limited, una de las exchanges de criptomonedas más importantes del mundo.

El joven multimillonario es nativo de California. Es hijo de profesores universitarios. Desde muy pequeño mostró interés por la filosofía del utilitarismo, la que señala que la felicidad es el resultado de las acciones y que esta se construye haciendo sentir bien al mayor número de personas.

El apego a esta premisa es lo que haría que el treintañero se vea motivado a donar la mayor parte de su fortuna a otras personas. También destina parte de su dinero al patrocinio de varios equipos de la NBA, pilotos de la Fórmula 1 y organizaciones sin fines de lucro.

Bankman-Fried es graduado del Instituto de Tecnología de Massachusetts, de donde egresó en el año 2014 en las especialidades de física y matemática. Comenzó su carrera profesional en una empresa que cotizaba en la bolsa de valores en la que estuvo tres años y al poco tiempo comenzó a relacionarse con el mundo de las criptomonedas.

El joven multimillonario reconoció que en principio no entendía ni conocía sobre el negocio cripto, pero con el paso del tiempo se fue familiarizando y adiestrando con cada término y la forma en que se realizan las inversiones.

