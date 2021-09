Hermanos de 9 y 14 años se hacen ricos minando criptomonedas desde su casa

Dos hermanos de Texas, Estados Unidos, emprendieron un lucrativo negocio que gira en torno a las criptomonedas. Ishaan Thakur, de 14 años, y su hermana Aanya, de 9, comenzaron minando los medios digitales de intercambio a través de una laptop, pero desde entonces mejoraron sus recursos y se hicieron ricos.

“Comenzamos a experimentar porque queríamos aprender algo nuevo sobre tecnología y, de paso, ganar algo de dinero”, relató el hermano mayor durante una entrevista con el portal de noticias CNBC.

Los hermanos Thakur lograron obtener ganancias de hasta más de 30 mil dólares al mes gestionando tres tipos de monedas digitales: Bitcon, que es la mejor valorada en el mercado; Ether, la segunda más relevante, y Ravencoin, una criptomoneda alternativa que se encuentra en el top 100, escribió el Clarin.

