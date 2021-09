Encuentran a dos bebés gemelos muertos en un vehículo estacionado frente a una guardería

Dos bebés gemelos de Carolina del Sur, Estados Unidos, identificados como Bryson y Brayden McDaniel, fueron hallados sin vida dentro de una camioneta estacionada frente a una guardería. Las autoridades aún están investigando el trágico suceso.

La tarde del miércoles 1 de septiembre de 2021, el hallazgo fue reportado al Departamento del Sheriff del condado de Richland, quienes encontraron a los dos pequeños muertos dentro del automóvil estacionado fuera de la guardería Sunshine House Early Learning Academy, ubicada en el pueblo de Blythewood, detalló People en Español.

Un padre que iba llegando a la guardería fue quien descubrió los cuerpos de los dos niños, que estaban en el asiento trasero del vehículo.

Durante una rueda de prensa, la forense del condado de Richland, Nadia Rutherford, dijo que los gemelos probablemente murieron por una larga exposición al calor, informó ABC.

