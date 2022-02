"Quería tenerla para siempre": escritor vivió por tres meses con el cadáver de su esposa en el sofá

Un macabro suceso consternó a los habitantes de una comunidad de Roma en Italia, luego de descubrir que uno de los vecinos mantuvo el cadáver de su esposa por tres meses dentro de su dormitorio.

Los vecinos decidieron llamar a la policía alertados por el fétido olor que emanaba de la casa y luego de varios días sin saber de la mujer, una profesora de francés de 90 años.

El hombre, de 64 años y cuya identidad no se reveló, no mostró temor al ser descubierto por las autoridades; incluso justificó la situación manifestando que no sabía que existía la obligación legal de denunciar la muerte de su pareja, difundió el diario local Il Messaggero.

El cadáver estaba en un sofá envuelto en sábanas

Cuando la policía logró entrar a la casa encontró el cuerpo de la anciana en un sofá en estado de descomposición, cubierto de sábanas, aunque muy limpio.

“Ella está aquí, en el sofá”, comentó el viudo en su primera declaración a la policía. “La quería demasiado, no quería separarme de ella, quería tenerla para siempre a mi lado, dormir junto a ella”, añadió afectado por la pérdida de su ser querido.

El escritor confesó que había cuidado el cuerpo y que lo estaba guardando en casa porque aún no estaba listo para dejar ir a su mujer para siempre.

Investigan si quería seguir cobrando la pensión

Según el medio europeo, posiblemente la anciana falleció debido a causas naturales. Sin embargo, la actitud del escritor obligó a las autoridades a impedir que estuviera en la autopsia de la mujer y será investigado por el ocultamiento de un cadáver.

El fiscal Carlo Villani, quien lleva el expediente del caso, evalúa pedir que se realice un informe psiquiátrico para determinar la salud mental del sujeto.

Los investigadores buscan también si el sospechoso ocultaba el cuerpo para recibir algún dinero o pensión, que obtenía la mujer en vida. Además vecinos informaron a la policía de antecedentes por amenazas y disputas de condominio.