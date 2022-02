Caso Madeleine McCann: documental detalla que sospechoso "trabajó repetidamente" en hotel donde desapareció la niña

Cada vez son más los antecedentes que se revelan en torno al caso de Madeleine McCann, quien desapareció durante el 2007 en un hotel ubicado en Algarve, al sur de Portugal, y que aún no ha podido ser encontrada por la policía.

El principal sospechoso de secuestrar a la pequeña fue identificado como Christian Brueckner, quien está en la cárcel por violar a una adulta mayor durante el 2005.

Los investigadores confirmaron hace un tiempo que tenían "pruebas impactantes" contra el sujeto de 44 años de nacionalidad alemana, que según los investigadores vivía muy cerca de Praia da Luz, el complejo turístico donde la menor fue vista por última vez.

No obstante, hace unas semanas la cadena alemana RTL dio a conocer nuevos detalles del caso, puesto que logró acceder a las perturbadoras conversaciones que Brueckner tuvo con un confidente en Internet y que son materia de investigación.

Documental entrega nuevo detalle

Un documental del canal alemán SAT.1 dejó en evidencia que el presunto autor del secuestro estaba "muy familiarizado" con el hotel portugués y sus alrededores, informa Independent.

En específico, se reveló que Brueckner "trabajó repetidamente" en el resort donde se hospedaba Madeleine, llevando a cabo labores de reparación antes de la respectiva desaparición.

Sospechoso niega ser el culpable

Pese a esto, el propio medio indicó que el hombre afirmó -a través de una serie cartas- que no secuestró a la menor porque en ese tiempo era traficante de drogas e intentaba no atraer el interés de la policía.

"La policía nunca me atrapó porque seguí algunos principios clave. En la medida de lo posible, solo conducía durante el día para que mi maltrecho 'autobús hippie' no llamara la atención, solo conducía por las carreteras que necesitaba, y más importante, nunca provocaba a la policía", sostuvo.

No obstante, agregó que "entonces eso significa no cometer crímenes, ciertamente no secuestrar a nadie... Habiendo dicho eso, esto era tan absurdo para mí en aquel momento como comenzar una guerra nuclear o sacrificar un pollo".

Respecto al caso, la policía identificó al hombre por primera vez como sospechoso durante el 2017, aunque recién dio a conocer su nombre en 2020.

