Investigan a profesora acusada de tener relaciones sexuales con uno de sus alumnos en el día de su graduación

"Bajamos y tuvimos sexo en mi habitación", fueron las palabras de un joven durante una audiencia en el marco de la investigación contra una profesora acusada de tener relaciones sexuales con él durante el 2017.

El estudiante fue identificado como "Alumno A" y presentó diversas pruebas contra Melissa Tweedie, las que confirmarían este episodio, sobre el cual arriesga ser expulsada del registro docente de Escocia.

Entre las acusaciones, se indica que este hecho sucedió en la noche del baile de graduación, cuando la maestra tenía 23 años y el alumno 18, consigna Infobae.

Las acusaciones contra la profesora

Respecto a este hecho, se alega que la mujer se fue de fiesta con los estudiantes de la Gleniffer High School y más tarde ingresó con ellos a un Premier Hotel en junio de 2017.

Fue a través de un comunicado que el estudiante -que ahora tiene más de 20 años- admitió haber besado en esa ocasión a la profesora y luego tener relaciones sexuales con ella.

Incluso, el joven argumentó que había consumido alcohol y que la maestra pasó la noche en la respectiva habitación hasta que decidió irse a eso de las 08:00 AM del otro día.

¿Qué dijo el joven?

En este contexto, el "Alumno A" señaló que "no tuvimos trato antes del baile de graduación. No hubo relaciones antes. La señorita Tweedie estaba sentada en nuestra mesa. No estaba bebiendo en la mesa, yo sí".

Cabe señalar que después del baile de graduación, los estudiantes optaron por reservar habitaciones en un hotel para seguir con la celebración.

Pese a esto, el estudiante aclaró que "no invité a la señorita Tweedie al hotel. No sé cómo llegó allí... Bajamos y tuvimos sexo en mi habitación. Se quedó a pasar la noche y ambos nos fuimos a las ocho".

El joven ahora lamenta que se esté investigando a su profesora y concluyó que "yo ya había entregado mi formulario de salida. En mi opinión, no fue un evento estudiantil. Esto podría haber sucedido en una noche de fiesta".

En la misma audiencia, el subdirector de la escuela admitió que después del baile "no pudimos hacer que (Tweedie) viniera con nosotros, así que tuvimos que dejarla ir".