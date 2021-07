Bebé nace con su hermano gemelo dentro del estómago: Tenía huesos y un corazón

Médicos de la ciudad de Ashdod, Israel, quedaron sorprendidos al descubrir que el gemelo de una niña recién nacida estaba creciendo dentro de su estómago. El extraño fenómeno ocurre solo una vez en cada 500 mil nacimientos.

Los controles y ecografías prenatales en el Centro Médico Assuta mostraron un raro diagnóstico: el estómago de la niña tenía un tamaño muy grande. Luego de que la madre dio a luz, los médicos confirmaron que la recién nacida tenía algo dentro del estómago, informó el Times of Israel.

Varios exámenes adicionales, como ultrasonidos y rayos X, fueron realizados inmediatamente sobre la niña. “Nos sorprendió descubrir que era un embrión”, confirmó el director de neonatología de Assuta, Omer Globus.

El pequeño embrión no terminó de desarrollarse, pero los médicos lograron divisar que tenía un cerebro, corazón, rasgos faciales básicos y las yemas de las piernas, detalló The Sun.

One in half a million: Girl born in Israel with twin inside her stomach https://t.co/0CTo5cK9gh