"Haría cualquier cosa por una foto tuya". Este mensaje junto a una solicitud de amistad recibido vía Facebook alertó a una menor de 14 años en Argentina, quien contó la situación a su padre para dar con el presunto acosador.

Es el caso de Daniel, quien supo que su hija estaba siendo acosada al declarar que "un día me dijo 'papi te tengo que contar algo. ¿Conoces a tal persona con nombre y apellido?'. Me preguntó si iba a la escuela conmigo y me dijo que le mandaba mensajes por privado. Me fijé en el muro y tenía todos los datos originales, era amigo mío".

"Quería ir y agarrarlo del cogote"

Ante la situación, el padre aseveró que "quería ir y agarrarlo del cogote", pero le solicitó a su hija que bloqueara al sujeto y una amiga que estaba al tanto, lo instó a hacer la denuncia al alertarlo que "quizá otras niñas están pasando por lo mismo".

Así fueron a la comisaría con las capturas de pantalla como prueba, pero el hecho no quedó ahí, ya que Daniel urdió una estrategia para capturar al hombre que pretendía corromper a su hija: se haría pasar por la adolescente para acorralarlo y desenmascararlo.

As,í tras dejar la denuncia a la policía, siguieron arribando nuevos mensajes, donde le decía que "sabía dónde vivía y le preguntaba qué estaba haciendo", mientras que luego le pidió una foto.

Tras negarse, le dijo que "cuando quieras venir a tomar mate a mi casa, te invito", nuevo escrito y pruebas que llegaron a manos del fiscal a cargo del caso, que procedió a cursar una orden de detención del sujeto.

Detenido está imputado por dos violaciones

La situación en primera instancia no logró el fin esperado, ya que a pesar de ponerle una orden de restricción, el acosador seguía escribiéndole a la chica: "Me denunciaste, ¿qué pasó?", situación que generó el susto de la menor, ya que el acusado vivía cerca de la casa de sus abuelos en Santa Fe, Argentina.

Ante el panorama, su padre puso en alerta a la comunidad y comenzaron a surgir nuevas denuncias, por el que el sujeto fue investigado y ahora está imputado por dos violaciones a otras jovencitas.

"Un día le llaman de la Fiscalía, tenían una orden de detención por un abuso a una chica a la que contactó haciéndose pasar por menor de edad. Se había hecho su amigo, la convenció para que le mandara fotos y después la empezó a amenazar con mostrarlas si no iba a la casa. La nena fue entre sus 14 y 15 años unas tres veces por semana", aseveró Daniel sobre el hombre que acechó a su hija.

Actualmente, el acusado está detenido, imputado por grooming (alude a conductas de acercamiento o preparación para un determinado fin) en dos hechos y abuso sexual con acceso carnal agravado por su duración en el tiempo y por mediar un grave daño en la salud mental de la víctima y desobediencia judicial. Ahora espera su sanción ante la justicia.