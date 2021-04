El Presidente de Argentina, Alberto Fernández, confirmó en las últimas horas que se contagió de coronavirus, aviso que realizó en sus redes sociales.

Fue muy distintivo y comentado que el mandatario se convirtió el 21 de enero pasado en el primer presidente de América Latina en ser inmunizado contra el Covid-19.

Y es que ese día recibió la primera dosis de la vacuna rusa Sputnik V, para semanas después recibir su segunda inoculación en la Quinta de Olivos, residencia oficial de los presidentes argentinos.

Tras conocerse que estaba con coronavirus, el fabricante de la vacuna Sputnik V se refirió al hecho.

“Instituto Gamaleya: Nos entristece escuchar esto. #SputnikV es 91,6% eficaz contra infecciones y 100% eficaz contra casos graves”, puso la compañía en su cuenta de Twitter.

Para cerrar, se añadió que “si la infección se confirma y se produce, la vacunación garantiza una recuperación rápida sin síntomas graves. ¡Le deseamos una rápida recuperación!”.

The Gamaleya Institute: We are sad to hear this. #SputnikV is 91.6% effective against infection and 100% effective against severe cases. If the infection is indeed confirmed and occurs, the vaccination ensures quick recovery without severe symptoms. We wish you a quick recovery!