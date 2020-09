Pobladores de la localidad de Glendale, Utah, Estados Unidos, han denunciado su indignación y molestia luego que se conociera que funcionarios de la policía del lugar dispararon a un menor de 13 años de edad, mientras atravesaba una crisis de salud mental.

Según reseña de los medios locales, el adolescente, padece de Asperger, un trastorno del desarrollo que lleva asociada una alteración neurobiológica y que forma parte de los trastornos del espectro autista.

La madre de Linden, Golda Barton, declaró a la prensa local que llamó al 911 para pedir ayuda porque no podía controlar a Linden Cameron, nombre del adolescente, quien se encuentra en estado de gravedad en el hospital, consignó la BBC News.

Según la señora Barton, la crisis de Linden se habría desencadenado luego de regresar de su primer día de trabajo, hecho que le generó "mucha ansiedad", pues tenía casi un año sin empleo.

Una vez que llegó la policía, la madre le comentó a los funcionarios que Linden no tenía armas ni objetos que causaran daños; sólo que estaba alterado.

#Glendale #Utah police shot an autistic child. #LindenCameron Apparently some police are more than a little trigger happy. Expect more protests... https://t.co/K2vb3htt1o @dwatchnews_nam @JeffSantosShow @Thom_Hartmann

"Dije, está desarmado, no tiene nada, simplemente se enoja y comienza a gritar y gritar (...). Es un niño, está tratando de llamar la atención, no sabe cómo controlarse”, afirmó la madre del menor.

Las palabras de la señora Barton no fueron escuchadas por los policías, y cuando Linden intentaba huir fue interceptado por uno de los funcionarios que le propinó varios disparos.

El sargento de policía de Salt Lake City, Keith Horrocks, sostuvo a los medios de comunicación de la localidad que el incidente está siendo investigado, pues algunos indicios apuntan que, ciertamente, Linden no estaba armado.

El hecho, sin duda, causó indignación entre los habitantes de la localidad de Glendale, quienes crearon un fondo de recaudación de dinero en línea para cubrir los gastos de hospitalización del menor.

La señora Borton precisó que su hijo sufrió lesiones en el hombro, tobillos, intestinos y en la vejiga”.

Según datos recopilados y actualizados periódicamente por el Washington Post, la policía estadounidense ha matado a tiros a 1.254 personas con enfermedades mentales desde principios de 2015. Esto representa el 22% de todas las personas asesinadas a tiros por la policía en todo el país durante ese período.

Autistic teenager in Utah shot by police after mother calls for helphttps://t.co/PTWcznYEi9



A 13-year-old boy in Glendale, Utah, was shot several times by police officers after his mother called 911 for help with his mental health crisis @PattyArquette @mayawiley pic.twitter.com/U5BcYi5E3z