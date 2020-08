Desde la entrega errónea de cuerpos hasta la falta de camas en cuidados intensivos, son parte de las consecuencias que ha vivido Colombia, tras la llegada del coronavirus. Desde hace meses, el país caribeño se ha visto envuelto en problemáticas sanitarias que aumentan, sin duda, la preocupación de las autoridades, quienes buscan afianzar las medidas a nivel nacional, para frenar los casos Covid-19.

En esta oportunidad, fue la familia de la señora Carmen Sofía Flórez Rodríguez, quien tuvo que sufrir a causa de la crisis sanitaria, luego que la mujer de 70 años de edad, fuera víctima del que ha sido llamado “paseo de la muerte”.

Según sus familiares, la señora Carmen estuvo casi 7 horas en la ambulancia, sin recibir ninguna atención médica.

No hay camas UCI

En Colombia, se le denomina “paseo de la muerte” cuando un paciente es trasladado en ambulancia de un recinto hospitalario a otro, sin ser aceptado por falta de camas o recursos médicos.

Este terrible panorama fue el que vivió Carmen Sofía, quien estaba padeciendo los síntomas del coronavirus, entre ellos deficiencia respiratoria, por lo que sus familiares llamaron a una ambulancia, quienes la trasladaron desde el municipio de El Playón hacia el Hospital Universitario de Bucaramanga, sin embargo, no la pudieron aceptar por falta de camas.

Tras la negativa, la ambulancia salió rumbo a otro hospital del norte de la ciudad, pero tampoco la recibieron.

De allí, la trasladaron a una de las carpas de aislamiento para coronavirus, pues, aunque no estaba 100% diagnosticada con la enfermedad, presentaba todos los síntomas: Infección pulmonar, estado febril y dolor de estómago.

Dicho lugar médico no tienen camas UCI que era el servicio que Carmen Sofía necesitaba para ese momento, esto provocó que su estado de salud se complicara aún más y falleciera en el lugar minutos más tarde.

“El médico de turno no la recibe porque dice no tener capacidad para UCI, fue enviada al norte, también la rechazan, regresamos al (Hospital Universitario) González Valencia, donde nuevamente no nos querían abrir, nos echaron la policía para sacar a mi mamá a la calle; en conclusión, mi madre dura siete horas metida en una ambulancia, dentro del hospital González Valencia donde no le brindaron ningún tipo de ayuda”, denunció Yohana Flórez, hija de la mujer fallecida a Caracol Noticias.

La situación está siendo investigada por las autoridades, quienes aseguran que no existe un colapso tan fuerte en los centros médicos: “Sí hay disponibilidad de camas en el hospital universitario y eso es lo que vamos a investigar, si esta paciente necesitaba una UCI o una cama hospitalaria”, aseguró Javier Villamizar, el secretario de Salud de Santander al mismo medio colombiano.

