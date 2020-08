El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó el lunes "patética" a su coordinadora de respuesta al Covid-19, Deborah Birx, después de que la doctora hiciera una sombría advertencia sobre el aumento de los contagios, ahora ampliamente extendidos en todo el país.

Trump, enojado por lo que considera una cobertura mediática demasiado pesimista de su manejo de la pandemia, dijo que Birx había cedido a la presión para sonar negativa.

"Deborah mordió el anzuelo y nos golpeó. ¡Patética!", tuiteó el mandatario.

So Crazy Nancy Pelosi said horrible things about Dr. Deborah Birx, going after her because she was too positive on the very good job we are doing on combatting the China Virus, including Vaccines & Therapeutics. In order to counter Nancy, Deborah took the bait & hit us. Pathetic!