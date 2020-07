"¿Por qué a mí?", es la pregunta que frecuentemente se hacía Sebastián D’Amico, un joven argentino de 24 años de edad, que hace seis años fue diagnosticado con cáncer en la cara. "Por qué la vida es así, no sé. Era yo u otro, o yo y otro", se respondía él, cada vez que pensaba en lo que le pasaba.

Su enfermedad provocó una inflamación severa en su rostro, la que fue creciendo paulatinamente desde que fue diagnosticado con el cáncer, cuando solo tenía 18 años de edad.

Su vida, en ese momento, era como la de cualquier joven adolescente: A punto de terminar el colegio, salía con amigos de fiesta y soñaba con ser periodista y locutor. Sueños que se paralizaron -por un momento- desde que comenzó a sentir una molestia en la mejilla. Se trataba de una pelotita ubicada en la pared bucal derecha, que le cambió la vida para siempre.

El difícil diagnóstico de Sebastián

"Pensaba que era un granito de grasa, o algo así. Nunca pensé que se transformaría en esto", dijo Sebastián a Clarín.

Resulta que esa “pelotita” se convirtió en un sarcoma embrionario, es decir, un cáncer que solamente afecta al 0,5% de los pacientes con este tipo de enfermedad.

Al ser detectada, el joven consultó a cada especialista que pudiera ayudarlo con el diagnóstico. Se hizo decenas de estudios y exámenes, pero nada detuvo el crecimiento de la enfermedad.

"En diciembre de ese 2014, tenía una pelota gigante y fue cuando recién me hicieron una biopsia cuyo resultado estuvo un viernes de enero”, explicó Sebastián, añadiendo que se trataba de una “cáncer maligno”.

"Yo me levanté del consultorio, no quería seguir estando allí. Me fui a casa, me dormí una siesta y a la noche me fui con mis amigos a bailar a Believe", una discoteque de la localidad de Moreno donde vive, lugar donde quiso distraerse en medio de todo lo que estaba ocurriendo con su salud.

Positivo y con ganas de salir adelante

Cada día era más difícil que el anterior para Sebastián, quien debía aguantar los insoportables dolores en su cara: "Era como si un taladro te perforara la sien, me quería arrancar la cabeza", describe el joven argentino, quien ha tenido que pasar por innumerables tratamientos y hasta inyectarse morfina para poder sentir un poco de alivio.

A pesar de todo esto, Sebastián puso energía positiva para salir airoso de esta enfermedad que modificó su rostro completamente: "Me rapaba para darme fuerzas cada vez que empezaba una nueva etapa y me repetía 'esto es un resfrío, no me va a voltear'. Igual estaba molido, no daba más, a veces el dolor aflojaba un poco y el bulto remitía, pero después volvía a crecer todavía más grande", confesó.

Pero no solamente el dolor invadía la paz de Sebastián, sino también, las personas que hacían comentarios incómodos: "Me aislaba, me encerraba en mi pieza, una vez no salí de mi casa durante cinco meses, tenía una tremenda angustia que derivó en ataque de pánico... (...) la gente que habla de más sin saber, sufrí todo tipo de prejuicios", relató al medio argentino.

Poco a poco, el joven argentino se fue animando y compartiendo con sus familiares y amigos las cosas que más le gustaban. Sin embargo, su situación de salud era delicada: "Entendía que el aspecto anímico, la cuestión psicológica era fundamental".

Para superar esta barrera, Sebastián comenzó a grabarse en las redes sociales contando su historia. Hoy cuenta con más de 50 mil seguidores en Instagram, plataforma que además lo ayudó a conocer a uno de sus ídolos del equipo de fútbol River Plate.

“Esa noche en casa me dije que la vida era maravillosa, que sabía que mi panorama estaba jodido pero muero por seguir viviendo", confesó.

Las bendiciones cayeron del cielo

Sebastián se sometió a dos operaciones -una en 2017 y otra en 2018- ambas para extirpar la masa que tenía en su rostro. A pesar de que fueron duras y complejas, esto no resolvió el problema ya que al cabo de unos meses, la pelota volvió a salir pero esta vez, en el lado de su oído, situación que lo complicó mucho más.

Tras esta nueva aparición, el argentino se sometería a una nueva cirugía. Todo estaba listo, pero el día de la operación, los médicos le dijeron que no podían hacerla ya que se trataba de un procedimiento muy delicado y arriesgado.

Pasó el tiempo, siguieron los tratamientos, los analgésicos "que hoy alivian el dolor, pero la molestia no se va nunca". Hasta que surtió efecto uno de los videos en los que Sebastián imploraba por algún hospital y un equipo quirúrgico que se animara a operarlo.

El video llegó a manos del doctor Eduardo Sosa, cirujano argentino que se encontraba en Italia. "Hicimos un vivo en las redes sociales y me dijo que no me hiciera problema por el dinero. Él fue el intermediario para derivarme a un equipo de especialistas del Hospital Santojanni, que confirmó la realización de la operación", reveló.

“Por un lado apareció este médico, Sosa, que me cayó del cielo y me brindó toda la contención que no había tenido. Por otra parte, la obra social IOMA, que ahora tengo por mi trabajo -en el municipio de Moreno- acaba de autorizar la orden para hacerse cargo de la prótesis que tendrán que colocarme en la operación. Y cuando menos lo esperaba irrumpió el amor de mi vida", reveló muy emocionado.

El inicio de una hermosa relación

Se trata de Natalia Belmonte de 26 años, quien lo conquistó con un mensaje en redes sociales: "Te desearía todas las fuerzas pero las tenés todas. Sos un bombón", le escribió a Sebastián una madrugada de abril. "¿Bombón? ¿De verdad lo decís?", le respondió él.

Este solo fue el primer paso de una seguidilla de mensajes amorosos que terminó por conquistarlos a ambos, quien ahora mantienen una hermosa relación.

Según la enamorada, lo que más le llamó la atención de Sebastián fue su forma positiva de tomar la vida a pesar de su estado de salud: “Me sorprendió cómo se tomaba la vida, con humor negro y una fortaleza admirable, hasta se burlaba de su enfermedad. Y me propuse conocerlo, ayudarlo en lo que pudiera, y cuando lo vi por primera vez creo que no nos separamos más. Le dije que se quedara en mi casa y hoy hace dos meses que convivimos", dijo.

Enamorada, Natalia dice que encontró en Sebastián "lo que no me había pasado en relaciones anteriores. Hoy creo que es la persona con la que quiero estar y se lo expliqué a mi familia, que me apoyan", reveló a Clarín.

Para el joven, la llegada de Natalia ha sido fundamental en su avance: “Es una locura hermosa, un cuento de hadas del que no me quiero bajar”, confesó, al tiempo que asegura estar listo para una nueva operación facial, que podría realizarse a finales de agosto.

“Necesito pensar en la recuperación y fantaseo con el día después: volver a ser un pibe con una vida normal”, culminó.