¿Qué pasó?

Este lunes, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió al regreso a clases en el marco de la pandemia de coronavirus, el cual ya ha dejado a más de 130.000 personas fallecidas y más de 2.900.000 contagios en dicho país.

"Las escuelas deben abrir en otoño", sostuvo el Mandatario en su cuenta de Twitter. Cabe destacar, que en Estados Unidos el otoño comienza el 21 de septiembre.

SCHOOLS MUST OPEN IN THE FALL!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 6, 2020

Tasa de mortalidad de EEUU

Por otra parte, Trump también sostuvo que: "¡La tasa de mortalidad del virus de China en los EEUU es casi la más baja del mundo!".

"Además, las muertes en los EEUU han disminuido, una disminución de diez veces desde la altura de la pandemia (¡y nuestra economía está volviendo fuerte!)", afirmó.

BREAKING NEWS: The Mortality Rate for the China Virus in the U.S. is just about the LOWEST IN THE WORLD! Also, Deaths in the U.S. are way down, a tenfold decrease since the Pandemic height (and, our Economy is coming back strong!). — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 6, 2020

En ese sentido, indicó que: "las muertes por el virus de China han disminuido un 39%, mientras que nuestro excelente programa de pruebas continúa liderando el mundo".

Deaths from the China Virus are down 39%, while our great testing program continues to lead the World, by FAR! Why isn’t the Fake News reporting that Deaths are way down? It is only because they are, indeed, FAKE NEWS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 6, 2020

Datos

Según un balance establecido por la agencia AFP este lunes a las 19:00 GMT (15:00 horas en Chile), la cantidad de muertos en Estados Unidos, que registró su primer deceso vinculado al virus a principios de febrero, asciende a 130.080.

El país registró 2.910.023 contagios y las autoridades consideran que 906.763 personas sanaron.

Después de Estados Unidos, los países más afectados son Brasil con 64.867 muertos y 1.603.055 casos, Reino Unido con 44.236 muertos (285.768 casos), Italia con 34.869 muertos (241.819 casos), y México con 30.639 muertos (256.848 casos).

