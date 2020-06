¿Qué pasó?

El pasado 13 de enero de 2019, un sujeto identificado como Iván Cáceres, ingresó a una vivienda en Florencio Varela, ubicada en la zona sur del Gran Buenos Aires, Argentina, donde apuñaló a una niña menor de edad, en once oportunidades, para robarle una tablet.

Por este delito, Cáceres quedó en manos de la justicia y se encuentra en una celda argentina, esperando su juicio. Durante este periodo, en vez arrepentirse por casi quitarle la vida a una niña inocente, el sujeto se ve feliz haciendo “comunidad” en la red social Tiktok, con bailes y challenge que publica frecuentemente.

En el ojo del huracán

Luego del ataque perpetrado por Cáceres para robar la tablet, la niña fue trasladada de emergencia a un centro médico donde, logró salvarse y recuperarse totalmente. Sin embargo, el hecho generó un miedo no solo en la pequeña sino también en toda la familia.

“Estábamos durmiendo, escuché un grito espantoso de mi hija y cuando la fuimos a ver estaba bañada en sangre. Fue un solo grito y no me lo puedo sacar de la cabeza. Si ella no gritaba la encontraba muerta en su cama”, contó en ese momento a los medios Flavia, la mamá de Morena, según publicó TN en su portal web.

Durante más de una semana, la menor de edad estuvo internada en terapia intensiva en la Clínica del Niño de Quilmes, donde fue atendida por especialistas, hasta que comenzó a recuperarse de las graves heridas de arma blanca, logrando regresar a su hogar, sana y salva.

¿Celulares en la cárcel?

Muy poco se sabía de Cáceres luego de que ingresó a prisión por su acción criminal. Sin embargo, tras el inicio de la cuarentena implementada por la pandemia del Covid-19, muchos reclusos recibieron teléfonos celulares que utilizan para comunicarse con sus familiares, ya que las visitas están prohibidas hasta nuevo aviso.

Con este teléfono inteligente que recibió Cáceres, el recluso decidió abrirse una cuenta en Tiktok, para unirse a los challenge y bailes que están disponibles en la aplicación y, hasta ahora, cuenta con más de 4 mil seguidores, mismos que le comentan sus videos desde la cárcel. Una situación que ha generado críticas en la comunidad.

Iván Cáceres ingresó a prisión luego de haber sido entregado por su propia madre a la policía de argentina. En ese momento fue juzgado por robo e intento de asesinato. Por esta acción criminal, Cáceres podría recibir una pena de hasta 20 años de prisión.