¿Qué pasó?

Autoridades de Australia reportaron que un buque de carga que transitaba por su territorio marítimo registró la pérdida de cerca de 40 contenedores, algunos de los cuales transportaban insumos médicos, entre otros elementos. Parte de la carga ya ha aparecido en playas.

Fue el 25 de mayo pasado cuando la Autoridad de Seguridad Marítima de Australia (AMSA, en inglés) publicó en Twitter una serie de imágenes del buque EPL England, donde se aprecian algunas columnas de contendores volcadas. Además, se visualizaron depósitos de carga en el mar. Todo esto, frente a la costa de Sydney.

In rough weather early yesterday morning, about 40 containers were lost overboard from the Singapore-flagged container ship APL England about 73km south east of Sydney. pic.twitter.com/tdDaTtIqCV — AMSA News (@AMSA_News) May 25, 2020

¿Qué dijeron desde la AMSA?

"Abordamos el buque portacontenedores APL Inglaterra con bandera de Singapur en el puerto de anclaje de Brisbane tras el incidente del domingo que involucró la pérdida de unos 40 contenedores por la borda durante la marejada", indico la AMSA.

This morning we boarded the Singapore-flagged container ship APL England at the Port of Brisbane anchorage following Sunday's incident involving the loss of about 40 containers overboard during heavy seas. pic.twitter.com/lwA9ED5AIy — AMSA News (@AMSA_News) May 26, 2020

Suministro médicos

Respecto a la carga perdida, indicaron que "parece que las pilas afectadas contenían una amplia gama de productos como electrodomésticos, materiales de construcción y suministros médicos. También hemos recibido un informe de algunos suministros médicos (por ejemplo, mascarillas) entre Magenta Beach y The Entrance".

Registros en playas

Respecto a esto último, una usuaria de Facebook de Australia reportó haber encontrado en la playa de Coogee, en Sydney, cerca de 100 mascarillas y otros elementos plásticos, presuntamente asociados a la pérdida de carga del buque APL England

En paralelo, la cuenta Central Cost Drones publicó imágenes de cinco contenedores en la playa Birdie, reportando también la aparición de mascarillas.

Detención del buque

Este lunes, las autoridades marítimas australianas informaron la detención del buque en el puerto de Brisbane, reportando que las "inspecciones encontraron arreglos de amarre inadecuados para la carga y puntos de seguridad muy corroídos para los contenedores en la cubierta".

Last night we detained the #APLEngland in the Port of Brisbane, following the loss of about 40 containers off Sydney on Sunday. Our inspections found inadequate lashing arrangements for cargo and heavily corroded securing points for containers on the deck. — AMSA News (@AMSA_News) May 28, 2020

Tras esto, señalaron que "la detención no se levantará hasta que se corrijan estas graves deficiencias. Esperamos que el propietario del barco y su asegurador asuman toda la responsabilidad de abordar cualquier impacto de este incidente".