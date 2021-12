Revisa los siete momentos claves del debate entre Boric y Kast: De test de drogas a insistencia en acusación de acoso

Este lunes tuvo lugar el último debate presidencial entre el candidato de Apruebo Dignidad y los partidos de oposición, Gabriel Boric, y el abanderado del Frente Social Cristiano y los conglomerados de Gobierno, José Antonio Kast, de cara a la segunda vuelta de este domingo 19 de diciembre.

Se trató de la última instancia en que ambos aspirantes al sillón presidencial enfrentaron sus ideas y expusieron sus propuestas a la ciudadanía.

Encuentro con Bachelet

En la cita, por ejemplo, Boric confirmó su encuentro con la expresidenta Michelle Bachelet, señalando que "nos juntamos a conversar, tuvimos una muy buena conversación, tal como me junté con el Presidente Ricardo Lagos, porque creo que mi deber es escuchar a quienes tienen experiencia en esto".

Test de drogas

Otro de los puntos altos del debate se dio cuando el candidato del Partido Republicano, en medio del tema de narcotráfico, invitó a realizarse un test de drogas al diputado magallánico.

Ante esto, Boric se adelantó y mostró un examen que se realizó, señalando que "yo no estoy presto para hacer shows, como los que propone muchas veces José Antonio Kast. Acá está el test de drogas realizado por la Red de Salud UC CHRISTUS, en la fecha del 2 de noviembre del 2021".

Dichos de Kaiser

En paralelo, Kast abordó los dichos del diputado electo por el Partido Republicano, Johannes Kaiser, quien renunció al conglomerado, además de la publicación del también legislador electo Gonzalo de la Carrera.

"Nosotros hemos sido muy claros en condenar totalmente los dichos de Johannes Kaiser, hemos condenado también la ironía, la broma de muy mal gusto, que realizaron con Gloria Naveillán. Le hemos planteado a Gonzalo de la Carrera que hay que ser muy cuidadoso en las publicaciones que uno hace", explicó.

"Festival de mentiras"

Acusarlo de mentiroso fue una de las reacciones más recurrentes de Boric ante diferentes ataques de José Antonio Kast en su contra. Por ejemplo, cuando el exdiputado UDI señaló que ahora el candidato de Apruebo Dignidad era partidario de las AFP.

"No he dicho eso, empezó de nuevo el festival de mentiras, porque eso no lo he dicho", retrucó el diputado.

Daniela Vega

Otro de los momentos que marcó la jornada fue la pregunta a Kast respecto a si volvería a afirmar que la actriz Daniela Vega es hombre, tal cual lo hizo en una columna hace tres años.

"Yo siempre he hablado de Daniela Vega, y lo que podría decir es que tenemos que ir a cuando nace. Ella nace hombre y después percibe que es mujer, por lo tanto, respetamos su derecho a percibirse como mujer y hoy día hay una ley que debe cumplirse (...) No lo volvería a escribir en esos términos", señaló.

Lollapalooza

En paralelo, Kast deslizó que el festival Lollapalooza había sido cancelado ideológicamente por parte de la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, por ser parte del Partido Comunista. "Lo cancelaron porque encuentran que es para los zorrones, los capitalistas", señaló el exdiputado UDI.

Sin embargo, la administración comunal objetó algunos incumplimientos, daños al recinto y reclamos de los vecinos hacia la productora del evento y la realización del mismo se iba a definir mediante una consulta ciudadana.

Los realizadores del evento no esperaron dicho resultado y anunciaron que buscarían otro lugar.

Acoso y acusaciones de mentiras

Al final del espacio, en las preguntas cruzadas, se produjo un enfrentamiento entre ambos candidatos, en donde Kast retomó el tema de la acusación de acoso en contra de Boric, la cual fue desmentida por la propia víctima. Sin embargo, Kast insistió cuestionando "por qué te demoraste nueve años en pedir perdón".

"Tal como te dijo la misma persona involucrada, no está disponible para que utilices un caso de estas características para tratar fines electorales", respondió Boric.

