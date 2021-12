Debate: Duro cruce final entre Boric y Kast estuvo marcado por caso de acoso y acusaciones de "mentiras"

¿Qué pasó?

Este lunes se realizó el debate presidencial de Anatel, el cual fue la última instancia de discusión cara a cara entre los candidatos Gabriel Boric y José Antonio Kast antes de las elecciones de este domingo.

Al final del encuentro, ambos abanderados tuvieron un duro cruce, en el que Kast increpó a su contrincante por la acusación de acoso en su contra y su reunión con Ricardo Palma Salamanca, mientras que Boric denunció al republicano de decir mentiras y lo relacionó con crímenes cometidos en Paine durante la dictadura.

El cruce

"Te demoraste nueve años en reconocer una situación lamentable de acoso; te demoraste meses en reconocer que te habían reunido de forma secreta con el asesino de Jaime Guzmán en París; y te demoraste meses también en reconocer tu error de haber exhibido y haberte reído con la polera de Jaime Guzmán, y lo hiciste solamente porque levantamos un video diciendo que era inaceptable", cuestionó Kast.

Ante esto, Boric respondió: "No se puede instrumentalizar a las mujeres para una causa en la que más encima no crees. Las mujeres de Chile tienen claro lo que tú representa, la amenazas y el peligro que representas para ellas, para sus derechos y sus avances. Tus partidarios, incluso, insinúan la posibilidad de quitarles el derecho a voto".

"Yo jamás he acosado a nadie, eso ha sido así reconocido", agregó.

¿Por qué pedir perdón después de nueve años?

Sin embargo, el exdiputado UDI insistió: "¿Por qué pediste perdón después de nueve años?".

En ese contexto, el candidato de Apruebo Dignidad señaló que "tal como te dijo la misma persona involucrada, no está disponible para que utilices un caso de estas características para tratar fines electorales".

"Yo nunca la he mencionado a ella, su nombre nunca lo he dicho, tú fuiste el que pusiste el nombre", interrumpió Kast, por lo que Boric aclaró: "Yo nunca he dicho el nombre".

En esa línea, el diputado de Convergencia Social sostuvo que "a diferencia de lo que tú señalaste, de manera mentirosa una vez más, yo jamás he cometido ningún tipo de abuso ni de acoso. Y lo que conversé con la persona es que si tuve actitudes machistas que le hayan causado molestia o se haya sentido denigrada, por su puesto que corresponden las disculpas. Porque una persona tiene el deber de revisar sus conductas, y en la medida que avanzamos como sociedad cambiar y mejorar".

Crímenes en Paine durante la dictadura

Boric continúo interpelando a su contrincante: "Hay muchas cosas que se dicen de ti y tu familia. Yo no voy a ocupar esos rumores de redes sociales para tratar de atacar tu candidatura, por ejemplo, con los hechos de Paine. Me parece que hay que ser un poquito más serio en estas cosas y no instrumentalizar el dolor de otras personas".

"Cuando yo me equivoco, a diferencia tuya, soy capaz de corregir y pedir perdón, porque veo en el error la oportunidad de aprender. Yo no ando escondiendo cosas, soy una persona que anda transparente por la vida, que tiene las manos limpias", añadió.

De este modo, Kast respondió: "Yo no he mentido ninguna vez, todas las cosas que he dicho se han verificado. En cada una de las cosas que te he planteado has tenido que pedir perdón. Y eso es lo que quiero saber ¿Qué otras cosas no conocemos de ti por las cuales vas a tener que pedir perdón cuando te sorprendamos?".

"Nada José Antonio, no te preocupes", remató Boric.

Elecciones del domingo

Cabe recordar que este domingo 19 de diciembre se realiza la segunda vuelta para elegir al próximo Presidente de la República.

Las mesas de sufragios se abrirán desde las 08:00 horas y estarán dispuestas hasta las 18:00 horas. Si hay filas de personas esperando, el horario se debe extender, según explicó el Servel.

