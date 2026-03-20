Los influencers del motorsport que comentarán la carrera Nico Pino en las 12 Horas de Sebring por Mega Go

20 mar. 2026 - 15:55 hrs.

El piloto chileno Nicolás Pino vuelve a la acción este fin de semana en una de las competencias más tradicionales del automovilismo mundial: las 12 Horas de Sebring, parte del campeonato IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

La carrera se disputará en Sebring, Florida, y reunirá a algunos de los equipos y fabricantes más importantes del mundo en una intensa prueba de resistencia de 12 horas continuas.

Cómo ver la carrera de Nico Pino en Mega Go

Los fanáticos del automovilismo podrán seguir toda la carrera en vivo por Mega Go este sábado 21 de marzo, desde las 11:00 horas, en exclusiva para los usuarios con Plan Full.

La transmisión contará con los comentarios de distintos creadores de contenido del mundo del automovilismo, quienes aportarán su mirada y análisis en tiempo real.

A las 14:30 horas estará Cristóbal Acevedo, más conocido como “La Novena Marcha” (https://www.instagram.com/lanovenamarcha/ ), periodista especializado en deporte motor dedicado a informar, entretener y educar a su comunidad sobre el motorsport.

Luego, cerca de las 17:00 horas, se sumará Claudio en Pista (https://www.instagram.com/claudioenpista/ ), creador de contenido que busca dar visibilidad al automovilismo en Chile, entregando información clara, educativa y de valor para acercar este deporte a nuevas audiencias.

Finalmente, a las 20:00 horas, se integrará la dupla de Grid Laps (https://www.instagram.com/gridlaps/ ), compuesta por Catalina Arévalo y Leslye Lazo, quienes aportarán una mirada fresca y cercana de la carrera, pensada tanto para quienes están descubriendo el deporte como para los fanáticos más experimentados.

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