Reforest Running by Mega vuelve a Viña del Mar: una corrida que une deporte y compromiso ambiental

20 en. 2026 - 15:07 hrs.

Viña del Mar vuelve a ser protagonista de una nueva edición de Reforest Running by Mega, la corrida deportiva que une el deporte, la vida sana y el compromiso con el medioambiente. El evento se realizará el domingo 15 de febrero de 2026, con punto de partida en avenida Perú, y busca contribuir a la reforestación y recuperación de ecosistemas afectados por desastres naturales.

La iniciativa, impulsada por la ONG Sport Seed y patrocinada por la Municipalidad de Viña del Mar, con Megamedia como media partner, busca generar un impacto positivo más allá del deporte: por cada inscripción, se plantará un árbol nativo.

¿Quieres ser parte?

La corrida se vive en tres distancias pensadas para todos: 3K, 5K y 10K. Desde quienes dan sus primeros pasos en el running hasta corredores con más experiencia, todos tienen un espacio en esta jornada que cruza deporte y comunidad.

Cada inscripción incluye un kit oficial con polera, número de competencia y medalla finisher. Además, por cada corredor inscrito se plantará un árbol nativo a su nombre en distintos sectores de Viña del Mar, contribuyendo así a la regeneración del entorno de la ciudad.

Las inscripciones ya están disponibles a través de Passline, con valores desde los $15.000. Los cupos son limitados, por lo que el llamado es a asegurar la participación con anticipación y ser parte de esta jornada deportiva y solidaria, abierta a toda la comunidad.