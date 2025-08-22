Sin Almirón es lo mismo: Colo Colo sigue sin ganar y se queda en la tabla tras igualar ante Palestino

22 ag. 2025 - 17:00 hrs.

En su primer apretó tras la dilatada salida de Jorge Almirón, Colo Colo cosechó un amargo empate a cero ante Palestino en el estadio Municipal de La Cisterna, en un duelo donde el combinado de Macul reaccionó tarde y no pudo doblegar a su adversario.

Los albos vivían un partido especial debido a la partida de Almirón, quien de mutuo acuerdo con la dirigencia dio un paso al costado luego de la goleada por 4-1 que le propinó Universidad Católica, poniendo fin a su ciclo de más de un año y medio en la institución.

Al mando de Hugo González y Luis Pérez

El primer equipo quedó a cargo de la dupla técnica conformada por Hugo González y Luis Pérez, dos que ya habían tenido interinatos en el Cacique. Para su primera oncena, la principal sorpresa fue la inclusión del juvenil Francisco Marchant y el regreso del capitán Esteban Pavez, quien reemplazó al suspendido Arturo Vidal.

Los primeros pasajes del duelo fueron favorables para la visita, que con un cabezazo de Javier Correa estuvo cerca de romper la paridad (12'). Sin embargo, el dueño de casa no tardó en equiparar las acciones y lentamente se fue haciendo con el control del cotejo, que a partir de la media hora de juego fue completamente favorable para los baisanos.

Dominio de Palestino

Dilan Zúñiga probó con un disparo de larga distancia que contuvo de buena manera el portero Fernando De Paul (29'), quien tuvo otra fabulosa intervención en el minuto 43, desviando con lo justo un tiro de Joe Abrigo. Tras cartón, Junior Marabel erró desde una muy buena ubicación (45').

El dominio de los locales se hizo mucho más evidente en el complemento. Le arrebataron completamente el balón al Cacique y por medio de Marabel (48') y un cabezazo de Antonio Ceza que se estrelló en el travesaño (57'), coquetearon con la apertura de la cuenta.

Recién en el 68' Pavez trató de inquietar con un disparo que encontró las manos seguras de Sebastián Pérez. En el cierre del compromiso se vio una versión más ofensiva del conjunto popular, uno que apostó al contragolpe y contó con dos clarísimas chances de convertir a través de Correa (88') y Lucas Cepeda (89').

Colo Colo sigue estancado en la tabla

De esta manera, el vigente campeón del fútbol chileno se estancó en le octavo lugar con 28 puntos. El cuadro tetracolor, en tanto, se estancó en el cuarto puesto con 36 unidades, once menos que el líder Coquimbo Unido.

El próximo viernes a las 19:00 horas, Palestino viajará hasta la Región de Valparaíso para medirse con Unión La Calera. Colo Colo, en tanto, volverá al estadio Monumental para enfrentar a Universidad de Chile el domingo 31 a contar de las 15:00 horas.

