"No tenía para comprar comida": Maxi Falcón recuerda los duros momentos que vivió antes de llegar a Colo Colo

02 nov. 2022 - 11:54 hrs.

Maximiliano Falcón ha sido una pieza rutilante para Colo Colo desde su arribo al cuadro albo. Primero fue uno de los puntos altos en la pelea por la permanencia en Primera División. Y ahora se pudo consagrar con el Cacique, coronándose campeón en la temporada 2022.

Sin embargo, la corta vida del defensor también ha tenido momentos dolorosos. "Peluca" concedió una extensa entrevista al diario El País de Montevideo, donde recordó sus momentos más difíciles, como la depresión y el sobrepeso que casi le significaron abandonar el fútbol.

¿Qué dijo Falcón?

En ese sentido, rememoró cuando trabajó de albañil por 200 pesos uruguayos al día (5 mil pesos chilenos) para poder pagar el arriendo de un pequeño departamento: "No ligué nada, pero todo eso mentalmente me bajoneó y empecé a engordar y a bajar mi nivel. No entrenaba de la misma manera porque sabía que era titular y tarde o temprano me fue comiendo. Me arrepiento de eso".

Además, aseguró que su representante, Gerardo Arias, le salvó la carrera: "Me daba plata cuando yo no tenía para comprar comida y me pagaba el arriendo. Siempre hay malos comentarios de uno u otro, pero yo me quedo con la gente que estuvo en las malas y me bancó la cabeza.

"El Boca (Arias) fue el único que me bancó la cabeza", añadió.

"Estuve a punto de dejar el fútbol y le dije (al representante): 'Vamos a jugar a Rentistas, que es la última bala, y si no, no juego más'", agregó.

También, agregó: "Siempre dije que puedo estar dos o tres kilos pasado, pero si mentalmente estoy fuerte, te como en dos panes. Si yo estoy fino y soy un Ferrari físicamente, pero estoy pasando por una depresión, no paro ni el bondi (la micro)".