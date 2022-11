"Si tienes ganas de mandarme mensajes...": La ácida respuesta de Dany Aránguiz a supuesto regalo de Jorge Valdivia

02 nov. 2022 - 09:15 hrs.

Este fin de semana largo, la influencer Daniela Aránguiz recibió un regalo de un misterioso remitente, el cual muchos creen que es su exmarido, Jorge "Mago" Valdivia.

¿Por qué se especula esto? Resulta que Aránguiz recibió una caja llena de flores con un romántico y, al mismo tiempo, triste mensaje.

El supuesto regalo de Jorge Valdivia

"Decido amarte para siempre, aunque ya no estemos juntos, y si tu felicidad es no estar más juntos lo aceptaré, aunque me queme por dentro. Te amo y nada más", se lee.

Como se puede inferir en la dedicatoria, por su contenido, esta debería haber sido enviada por alguien que tuvo un romance con Daniela, y que ahora, al estar separado de ella, le recalca que siempre la amará.

"Despertar así. Gracias", escribió Aránguiz sobre la foto, aunque horas más tarde respondió de forma irónica con un video al estilo de TikTok.

Las respuestas de Daniela Aránguiz

En el clip, ella simula estar diciendo un directo mensaje en portugués, que se dio el tiempo de traducir para quienes no entienden el idioma.

En una historia escribió: "Si tú sientes mi falta, si tienes ganas de mandarme mensajes, si me extrañas, tienes que hacer lo mismo que hacías con tu consideración, metértela en el culo".

Y eso no fue todo. Luego posteó otro video, en el cual nuevamente dobla un mensaje viral, el que dice: "Yo soy soltera, por si alguna piensa que se está comiendo lo mío. ¿Entiendes?".

