"No seas desubicado": El comentario sin filtro de Jean Philippe Cretton sobre su relación con Pamela Díaz

Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton llevan años siendo una de las parejas más consolidadas y queridas de la farándula nacional. Una relación que, pese a su fama.

De vez en cuando comparten algunos de sus momentos juntos, tal como ocurrió en la jornada del lunes cuando "La Fiera" invitó a su pololo al podcast "Hoy es Hoy", que conduce junto a la comediante Chiqui Aguayo.

A través de sus historias de Instagram, Díaz mostró la grabación de un capítulo de "reencuentro" con Cretton y con el periodista Felipe Vidal, con quienes conducía el extinto programa de Chilevisión "La Noche es Nuestra".

"No seas desubicado"

"Querida people, se mueren lo que me está pasando, es como un deja vu. No, no es un deja vu. ¿Cómo se dice cuando te vuelves a juntar con la gente que trabajaste?", relató Díaz.

"Un reencuentro", le responde Cretton, a lo que Vidal agregó: "Volver a encontrarse, o reencontrarse". "El Día es Nuestro", lanzó en tono de broma Aguayo al hacer referencia al antiguo espacio televisivo.

"Y pensar que ustedes hacían ese programa y no se daban ni un beso, nada. Y ahora, una pareja consolidada", reflexionó inmediatamente la comediante.

"Y ahora puro tirando", fue el comentario sin filtro de Cretton para definir su actual relación con la modelo. Pero a Pamela Díaz esto no le cayó nada bien, ya que solo se limitó a contestar con un "No seas desubicado".

