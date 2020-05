Un increíble momento protagonizó el tenista suizo Roger Federer al ser protagonista de un emotivo encuentro en medio de lucha a la pandemia del coronavirus que se vive en todo el mundo.

Esto debio a que el su "majestad" sorprendió a una seguidora y fan que por estos días, está en la primera línea del combate al Covid-19 como funcionaria de la salud.

Fue en medio de un contacto con Christianne, una auxiliar médica fanática del máximo ganador de Grand Slams de la historia, que estaba siendo entrevistada por ESPN mediante videoconferencia.

Todo normal hasta la aparición de Federer en la parte inferior del monitor para interrumpir el contacto.

"En un momento de grandes campeones, uno de Suiza quiere felicitar a Christianne", dijo el animador, ante la sopresa de la profesional, quien sólo se atrevió a manifestar que "¡Oh, Dios mío, estoy temblando!".

"You are the hero." 😍



The moment @rogerfederer surprised a health worker in New York with a message of support!



🎥: @ESPNtenis #COVID19pic.twitter.com/C31KidJbO3