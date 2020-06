"El banco no envía mensajes con links": BancoEstado alerta sobre estafas vinculadas a bonos y beneficios

¿Qué pasó?

BancoEstado emitió una nueva advertencia por mensajes fraudulentos que están llegando a varios clientes y personas que no tienen vinculación con la entidad, por el presunto cobro de bonos que ha anunciado el Gobierno.

Nuevamente se masificó un mensaje falso que invita al destinatario a pinchar en un link para cobrar "un bono de $100.000 por el estado de catástrofe".

¡Atento 🕵️! Si te llegó un mensaje avisando por un bono y este contiene un link, ¡No lo abras ❎! Se trata de una estafa #QueATiNoTePase BancoEstado no te enviará mensajes con links 😌 Revisa nuestros consejos de seguridad en https://t.co/atOG2XLUHj pic.twitter.com/fSCDkpdcTa — BancoEstado (@BancoEstado) June 23, 2020

Desde BancoEstado insisten en el llamado a no abrir estos mensajes falsos, y mucho menos acceder a los links adjuntos. La entidades bancarias en general aclaran que nunca envían hipervínculos a través de mensajes, a menos que sea el sitio web oficial del banco.

¿Cómo identificar intentos de estafa?

Lo principal es reconocer un mensaje falso de uno verdadero. Desde BancoEstado y otras empresas aclaran que nunca se envían correos o SMS a personas que no formen parte de su cartera de clientes, o que no tengan algún producto asociado, por lo que un dato clave para reconocer un intento de fraude es recibir un mensaje de una entidad con la cual no tenemos ningún tipo de vínculo.

Lo segundo, es que los SMS que envían los bancos a sus clientes siempre irán personalizados con nombre, jamás llevarán links, y tampoco exigirán claves o datos de coordenadas.

En cambio los SMS falsos, por lo general llevan el asunto de "URGENTE", ofrecen cobrar premios, beneficios o créditos, incluyen links externos, y podrían tener faltas de ortografía o redacción.

Las entidades recomiendan a sus clientes llamar a los canales de atención directa ante cualquier duda sobre un mensaje, antes de realizar cualquier operación.

