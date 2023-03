"Se me daba vuelta el mundo": Esta es la secuela que sufre Rafael Araneda tras grave accidente en bicicleta

02 mar. 2023 - 11:00 hrs.

Después de pasar unos días fuera de la televisión, el animador, Rafael Araneda, retornó a su trabajo en Univisión tras su grave accidente en bicicleta.

Con bastón en mano y con los aplausos del público junto al equipo del programa "Enamorándonos", Araneda regresó a la pantalla chica estadounidense.

"¡Estoy entero! Lleno de moretones, pero entero", aseguró en una entrevista con La Opinión.

Sin embargo, y como era de esperar, tras el grave atropello que lo dejó inconsciente en Miami el pasado 21 de febrero, Rafael Araneda quedó con secuelas considerables.

¿Qué secuela tiene?

Además del dolor que aqueja su pierna izquierda, y por el cual utiliza un bastón de apoyo, el animador sufre de constantes mareos.

"El viernes pasado me repitieron el scanner, porque estaba con mareos, se me daba vuelta el mundo cuando me incorporaba. Tras el resultado me mandaron al otorrino, me dijeron que tenía vértigo posicional", explicó Araneda a radio Pudahuel.

El vértigo es la sensación repentina de mareos o que todo está dando vueltas y el vértigo posicional de Araneda es uno de los más frecuentes. Este problema médico produce episodios breves de este malestar.

Según explican desde Clínica Mayo, la incómoda sensación se suele desencadenar por los movimientos de la cabeza, ya sea de arriba hacia abajo, cuando te giras, acuestas o sientas.

Desde el Manual MSD explican que esta complicación puede ser ocasionada por otitis, cirugías en el oído, reposo en cama prolongado, trastornos en el oído medio, obstrucción de una arteria en la misma estructura, o, como en el caso del animador, posterior a una lesión en la cabeza o en el oído.

¿Cuáles son los síntomas?

Además de los mareos, las personas con vértigo posicional pueden tener problemas de inestabilidad o pérdida de equilibrio, náuseas o vómitos.

Si bien no es un diagnóstico que presente mayor peligro, puede ser un riesgo de caídas, por lo que es importante consultar con un especialista si sospecha que padece este trastorno.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Consulte siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

