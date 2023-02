Tras accidente de Rafael Araneda: Marcela Vacarezza reacciona a las muestras de apoyo en redes

21 feb. 2023 - 18:00 hrs.

Preocupación ha generado el estado de salud del animador Rafael Araneda, luego de que el pasado domingo 19 de febrero fuese atropellado por un auto en una esquina de la ciudad de Weston, Florida, mientras paseaba en bicicleta.

Recordemos que hace un tiempo Araneda y Marcela Vacarezza, junto a tres de sus cuatro retoños, se mudaron a Miami, Estados Unidos, producto del trabajo del comunicador en la cadena UniMás.

En conversación con LUN, Vacarezza detalló cómo ocurrió del accidente. Según su relato, el hecho cuando un vehículo que se saltó un disco 'Pare' lo arrolló, dejándolo inconsciente en la calle.

Todo sobre Marcela Vacarezza

"Gracias a Dios andaba con casco, si no, no la contamos", destacó la psicóloga. Asimismo, aclaró que Rafael no presenta fracturas, pero sí muchos hematomas.

El mensaje de Marcela Vacarezza

A través de su cuenta personal de Instagram, la exmodelo compartió una publicación de parte de su fans club en la que le deseaban a Araneda "buenas vibras y una pronta recuperación".

En Twitter varios usuarios le enviaron mensajes de apoyo a la pareja, un gesto que no dejó indiferente a la expresentadora de televisión.

Fans club de Marcela Vacarezza.

"Toda mi bendición para ti y pronta recuperación a Rafael Araneda, luego de vivir un duro accidente en la ciudad de Florida, Estados Unidos", escribió un internauta, palabras que Marcela respondió con un "gracias".

¿Cómo está Rafael Araneda?

Respecto al actual estado de salud de Araneda, Vacarezza señaló que si bien se encuentra en la casa, no ha podido volver a hacer su vida con normalidad. "Le cuesta mucho pararse y caminar, pero es obvio producto del golpe fuerte contra el pavimento. No se sabe cuánto tiempo demorará en poder volver a caminar".

El animador tendrá que someterse a un escáner en la cabeza, para conocer la gravedad del golpe, y evitar de esta forma cualquier futuro derrame cerebral que se pueda ir formando.

Todo sobre Marcela Vacarezza