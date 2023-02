21 feb. 2023 - 13:30 hrs.

La influencer Catalina Salazar, más conocida como iCata, reveló que fue compañera del comediante Diego Urrutia en la universidad.

La afamada cosplayer y el humorista revelación del Festival de Viña el Mar 2023 fueron compañeros en la carrera de Periodismo en la Universidad de la Frontera, en Temuco, Región de La Araucanía.

Solo horas antes del debut de Diego ante el "Monstruo" de la Quinta Vergara, iCata utilizó su cuenta de TikTok para revelar cómo era el comediante en clases.

"Nos llevábamos bastante bien"

En el clip, la joven comenzó diciendo: "Fue mi compañero de periodismo durante cinco años. Por si no saben, yo soy periodista de la Universidad de la Frontera, una universidad estatal, la única de la región. Entré a periodismo y salí hace como hace tres o cuatro años de la carrera y el Diego Urrutia era mi compañero".

"Nunca fuimos como 'amigos', porque cuando yo estaba en la universidad trabajaba y también estudiaba, y viajaba a Santiago constantemente. Entonces, nunca pudimos tener una relación cercana, pero era de la gente que me caía bien y nos llevábamos bastante bien en clases", contó mientras se maquillaba.

TikTok @icata3

¿Cómo era Diego en clases?

Sobre cómo era Diego dentro del aula, iCata reveló que si bien era callado, tenía un buen sentido del humor.

"Cuando empecé a ver que se dedicó al stand up no me sorprendió porque siempre tuvo esta cosa del humor", aunque "era bien calladito", contó.

"Siempre tiraba comentarios chistosos entre medio, pero era una persona bastante reservada", complementó.

La influencer también develó que Urrutia realizó su tesina para obtener la licenciatura en comunicación social sobre la comedia, en un tema relacionado con Los Simpson.

La última vez que estuvieron juntos fue en noviembre pasado, cuando el comediante llegó a su natal Temuco para presentarse. Si bien Catalina no tenía contemplado ir a verlo, su hermana la llevó.

"Mi hermana quiso ir a verlo, me dijo 'ven acá al bar no sé cuánto, hay un cabro de TikTok que me encanta, quiero ir a verlo'. Me manda la foto del Diego y le digo que es mi compañero, así que fuimos a verlo y la verdad estuvo muy chistoso, yo soy complicada de hacer reír, no me gustan mucho los comediantes, pero el Diego tiene un humor bien sanito y simple, es chistoso", indicó la periodista.

