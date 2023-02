"Quedó inconsciente": Rafael Araneda fue atropellado mientras daba un paseo en bicicleta

21 feb. 2023 - 01:38 hrs.

El conductor de televisión Rafael Araneda, radicado en Miami, Estados Unidos, hace varios años, fue atropellado en dicha ciudad durante el domingo 19 de febrero, quedando tendido en la calle, completamente inconsciente.

De acuerdo al relato que contó Marcela Vacarezza a Las Últimas Noticias (LUN), Araneda fue atropellado mientras iba andando en bicicleta, en el sector de Weston.

"Quedó inconsciente"

En una esquina, un auto que se saltó un disco pare lo arrolló, botándolo de su bicicleta y provocando que el conductor quedara inconsciente. Cuando recuperó el conocimiento, pasados unos minutos, fue él quien llamó a su esposa y le contó escuetamente lo sucedido.

"Me dijo que lo habían atropellado y que me iba a pasar una señora que estaba a su lado. Ella me contó más y partí para allá. Él no se acuerda que me llamó", aseguró Vacarezza.

La conductora destacó que Araneda andaba con casco, ya que a su juicio, "si no, no la contamos". "Quedó inconsciente y lo llevaron a la clínica. Ya ahí, le hicieron todos los exámenes de rutina y está sin fracturas, pero con muchos hematomas. Con el golpe perdió la conciencia. Ya en la ambulancia no se acuerda de nada", añadió.

Las secuelas del choque

Marcela Vacarezza dijo además que si bien Rafael se encuentra en la casa, no ha podido volver a hacer su vida con normalidad. "Le cuesta mucho pararse y caminar, pero es obvio producto del golpe fuerte contra el pavimento. No se sabe cuánto tiempo demorará en poder volver a caminar", aseveró,

El conductor tendrá que someterse a un escáner en la cabeza, para conocer la gravedad del golpe, y evitar de esta forma cualquier futuro derrame cerebral que se pueda ir formando.

Sobre el hombre que lo atropelló, este fue apercibido por los policías de Miami y se comprometió a hacerse cargo de todos los gastos clínicos.

"Se notaba muy acongojado. Le escribió a Rafael —no sé como se consiguió el teléfono— todo el día de ayer (domingo 19 de febrero) para saber cómo estaba", concluyó Marcela, quien espera que la situación sea solo "un pésimo recuerdo" a futuro.

