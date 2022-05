¿Se trata de extraterrestres?: Oficiales del Pentágono presentan 400 casos de avistamientos inexplicables

Por primera vez en 50 años, altos oficiales de inteligencia estadounidenses debieron presentar todos los avistamientos de objetos voladores no identificados u OVNIS en una sesión pública del Congreso de dicho país.

Ronald Moultrie, funcionario de inteligencia del Pentágono, presentó casos conocidos y videos inéditos sobre los encuentros que han tenido oficiales del ejército durante los últimos años.

UFOs: In his testimony today before a U.S. House Intelligence subcommittee, Undersecretary for Intelligence Ronald Moultrie (the top Pentagon intelligence officer) said, "We're open to all hypotheses. We're open to any conclusions that we may encounter."#ufotwitter pic.twitter.com/pQsa0kSz5b