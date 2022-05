Extraña "puerta en Marte": Experto explica qué podría ser la figura en la misteriosa imagen revelada por la NASA

Hace unos días, la NASA liberó una imagen en la que queda en evidencia una supuesta puerta en medio de una montaña en Marte. El retrato fue capturado en el sector llamado Gediz Vallies, por el rover "Curiosity"que, desde agosto de 2012, investiga la superficie del planeta rojo.

En un comienzo, la extraña formación en la roca dio pie a una serie de rumores, especialmente en diferentes páginas de Reddit. Muchos aseguraban que se trataba de una construcción hecha por algún tipo de forma de vida extraterrestre.

Pero, por muy curiosa y llamativa que sea, los expertos han explicado que el misterioso túnel tiene una explicación científica, que no involucra ninguna forma de vida marciana.

Al analizar la imagen obtenida por la "Mastcam" de "Curiosity", el geólogo británico, especializado en el suelo marciano, Neil Hodgson dijo: "me parece una erosión natural".

En la imagen, se pueden apreciar las diferentes capas de estratos que componen la roca, los que corresponderían, principalmente, a tierra arenosa.

"Se depositaron hace quizás 4.000 millones de años en condiciones sedimentarias, posiblemente en un río (necesitaría ver más del afloramiento para estar seguro) o en una duna arrastrada por el viento", explicó el geólogo al sitio Live Science.

