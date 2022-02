"Flor de Marte": Estas son las extrañas imágenes obtenidas por el rover Curiosity en suelo marciano

Nuevas imágenes de la investigación espacial están sorprendiendo a los terrícolas. Luego de que la semana pasada la agencia espacial china liberará las fotografías de las perlas brillantes lunares, la NASA ahora publicó los extraños registros que obtuvo en la superficie de Marte, que muestran una roca llamada por los científicos como "Sal de Endrino" (Blackthorn Salt), pero denominada por los medios como la "Flor de Marte".

Según informaron desde el equipo operador del rover Curiosity, se trata de una formación mineral que sería el resultado de la precipitación del agua. Las imágenes están ampliadas para el público, pero esta delicada acumulación sería más pequeña que la moneda de centavo del dólar estadounidense, según mostró Abigail Fraeman, de la NASA, en su cuenta de Twitter.

(1/3) Your Friday moment of zen: A beautiful new microscopic image from @MarsCuriosity shows teeny, tiny delicate structures that formed by mineral precipitating from water. (Penny approximately for scale added me) https://t.co/cs7t11BWAj pic.twitter.com/AU20LjY5pQ

Las imágenes de la pequeña formación fueron obtenidas con el lente MAHLI, a bordo del Curiosity, ampliamente utilizado por los geólogos en la Tierra, pero que en Marte permite revelar las texturas en las superficies de diferentes rocas.

Este tipo de formación mineral se ha podido observar en diferentes regiones del "planeta rojo". Anteriormente, se les dio a conocer como los "arándanos de Marte", porque se fotografiaron pequeñas esferas.

"Blueberries" on Mars? Hmmmm, you don't say 😉



"Photo taken by Opportunity of Sphere-like grains nicknamed "Blueberries", due to their shape. Photo is a mosaic of PANCAM and MI instruments."



(Image: Public domain.)https://t.co/pw9KrI3ywt pic.twitter.com/Rw5j6KXMSq