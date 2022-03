Estos son los 7 tipos de personas que no deberían tomar mucho café

El café de la mañana o después del almuerzo son placeres difíciles de renunciar para los fanáticos de esta bebida. Pero a pesar de que, bajo ciertas circunstancias, este brebaje podría traer grandes beneficios, todos conocemos los efectos secundarios que puede provocar.

Ya sea la aceleración del pulso o unas incontenibles ganas de ir al baño, el café tiene un claro efecto sobre nosotros. Por eso, te invitamos a revisar quiénes son las personas que deberían restringir su consumo.

Si tienes colon irritable

"La cafeína puede aumentar la regularidad intestinal, incluido el aumento de las posibilidades de diarrea (un síntoma importante del síndrome del intestino irritable o SII)", explicó a Eat This, Not That el nutricionista Angel Planells.

Si tienes reflujo gastroesofágico

La cafeína podría aflojar el anillo muscular (esfínter esofágico) que une el esófago y el estómago. Su relajación permite el paso de la comida cuando tragas, pero si esto ocurre cuando no estás comiendo, los ácidos estomacales se devuelven por el tracto, causando irritación y molestias.

Si tienes glaucoma

El glaucoma es un grupo de problemas que causa daños en el nervio óptico y que, por lo tanto, afecta la vista. Uno de estos compromisos es el aumento de la presión ocular, lo que podría aumentar aún más si es que consumes café.

Si estás embarazada o en periodo de lactancia

El Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología recomienda que las personas embarazadas no consuman más de 200 miligramos de cafeína al día, lo que equivale más o menos a dos tazas (no tazones). Es que este compuesto puede cruzar la placenta y estaría relacionado con algunos casos de pérdida de fetos o parto prematuro.

Si estás amamantando a tu bebé también deberías limitar el consumo de la bebida, ya que "como la cafeína es un estimulante y un diurético, la preocupación es que una madre en periodo de lactancia esté en peligro de deshidratación", explicó el nutricionista Angel Plannells.

Si tienes arritmias

Uno de los efectos de la cafeína es el aumento repentino y temporal de la presión sanguínea. Si no tienes una condición de base, esto en realidad casi ni se siente o no tiene un mayor efecto, pero si tienes problemas de base, como las arritmias, deberías consultar con tu médico tratante cómo o cuánto puedes tomar.

Si tienes altos niveles de ansiedad o desórdenes de pánico

Si sufres de ansiedad y te tomas solo una taza de café, probablemente has sentido al menos una de estas sensaciones: palpitaciones irregulares, sudoración excesiva o la sensación de que tu corazón palpita muy fuerte en el pecho o incluso la garganta.

Al ser una bebida estimulante, el consumo excesivo podría aumentar todas las sintomatologías propias de este desorden. Para evitar esto, puedes eliminar la bebida o probar cuál es tu límite de consumo antes de que te sientas mal.

Si eres un niño

Los menores de 12 años no deberían consumir café regularmente, es que los mismos efectos que tienen los adultos aparecen con menores dosis de la bebida en los más pequeños.

Además, el café podría alterar las señales de hambre y saciedad en los niños, quienes al estar en pleno desarrollo requieren de una buena alimentación para crecer. Por el último, la dietista Kelli McGrane agrega que podría aumentar las probabilidades de que aparezcan caries.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Pregúntele siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

